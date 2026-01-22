La segunda semifinal de Dominicana´s Got Talent 3 (DGT3) estuvo cargada de emoción, talento y sorpresas. Tras convencer tanto al público como al jurado, Aaron Veras y el grupo femenino Private Stars se convirtieron en los nuevos finalistas del popular programa, superando a destacados concursantes, incluyendo a dos actos que habían recibido Golden Buzzer.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la actuación de Aaron Veras, un niño baterista de apenas 9 años, considerado una de las grandes revelaciones de esta temporada. Su corta edad no fue un obstáculo para demostrar un dominio escénico y musical digno de un veterano.

Desde su audición inicial y el corte de jueces celebrado en 2025, Aaron ha impresionado por su versatilidad. En esta semifinal tocó tres instrumentos, cerrando su presentación con el tema "Guavaberry" de Juan Luis Guerra, consolidándose como uno de los favoritos del público.

El segundo pase a la final fue para Private Stars, grupo perteneciente al Private Dance Studio, que conquistó el escenario con una propuesta que combinó nostalgia, disciplina y talento urbano.

Las jóvenes bailarinas apelaron a los recuerdos de los padres al interpretar canciones de Isha, la recordada "reina de los niños dominicanos" de los años 90 y principios de los 2000, sorprendiendo especialmente a Irving Alberti, actual esposo de la artista.

El acto también incorporó música urbana dominicana, demostrando una evolución constante, fuerza escénica y cohesión grupal a lo largo de la competencia.

Actos que no avanzaron

Aunque no lograron clasificar a la final, varios participantes dejaron una huella significativa en esta etapa del concurso:

Dance Academy ADS, grupo infantil de baile, regresó con una presentación llena de energía y sincronía. A pesar de recibir cuatro votos positivos y el reconocimiento del jurado, su participación concluyó en esta ronda.

Karla Estepan, joven cantante y compositora dominicana, quien marcó la temporada al obtener el primer Golden Buzzer con una canción original acompañada de guitarra, no logró avanzar pese a conmover al público.

Jheysson Bencosme, cantante de rancheras y mariachi oriundo de Moca, destacó por la potencia de su voz y su disciplina escénica, pero quedó fuera de la competencia.

José Castillo, vendedor de profesión y cantante por vocación, ganador de un Golden Buzzer durante el corte de jueces, no consiguió avanzar a la siguiente fase, pese a un aplaudido acto, donde hizo gala de su potente voz.

Lauren Molina, joven artista internacional reconocida por su versatilidad vocal y su propuesta de doblaje, fue bien valorada, aunque insuficiente para continuar.

Carla Morel, cantante, actriz y presentadora de 23 años, volvió a traer los temas sociales al escenario. La artista presentó un impactante acto "Un niño en la calle". En él puso de relieve el abandono de los infantes, conmoviendo a todos y, recibiendo una ovación del público antes de despedirse del certamen.

A pesar de las eliminaciones, la segunda semifinal reafirmó el alto nivel artístico de Dominicana´s Got Talent, destacando la diversidad de propuestas, la emotividad y los mensajes sociales que enriquecieron el escenario.

Con Aaron Veras y Private Stars ya en la final, la expectativa crece de cara al desenlace de una temporada que ha puesto en primer plano el talento infantil y juvenil del país.

