El Colegio Dominicano de Artistas Plásticos inaugura exposición colectiva en Santiago

Exposición colectiva Another world is possible forever of peace del Codap Santiago, que reúne a algunos de los artistas participantes en esta muestra que invita a la reflexión y a la paz mundial. ( SUMINISTRADA )

Con la participación de 32 artistas consagrados y emergentes, el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), filial Santiago, en coordinación con la Dirección Provincial del Ministerio de Cultura, inauguró la exposición colectiva titulada Another world is possible forever of peace.

El acto de apertura contó con palabras de bienvenida a cargo del director provincial de Cultura, Rafelito Mirabal, seguidas de las intervenciones de Zaida Mejía, presidenta del Codap Santiago, y de Diógenes Santana, coordinador y curador de la muestra, quienes compartieron el momento junto a directivos, artistas e invitados especiales.

Durante su discurso central, Mejía destacó que desde el Codap se reafirma el compromiso con un arte que dialogue con su tiempo y asuma su responsabilidad social. Señaló que la exposición nace de la convicción de que el arte cumple un rol esencial como espacio de diálogo, reflexión y conciencia social.

Objetivo de la exposición: promover la paz mundial

De su lado, Santana explicó que el objetivo principal de la muestra es contribuir a la paz mundial a través del arte. Indicó que el proyecto logró aglutinar en sus inicios a representantes de alrededor de 50 naciones y que, en la actualidad, alcanza la participación de 155 países.

Sobre esta edición de Another world is possible forever of peace, cuya traducción es Otro mundo es posible por siempre de paz, el curador resaltó que se caracteriza por una rigurosa selección de obras que incluyen pinturas en acrílico, dibujos al óleo y collages en técnica mixta.

Las piezas abarcan expresiones que van desde el realismo social y el paisajismo hasta el abstraccionismo y el arte contemporáneo, ofreciendo al espectador un recorrido por las inquietudes y evoluciones de la plástica dominicana actual.

Los artistas

La exposición reúne obras de los artistas Altagracia M. Méndez, Arturo Rosa, Belkis García, Berkys Moquete, Brenda Pérez, Dionisio Peralta, Dios Clinton Durán, Edwin Domínguez, Elianne Jáquez, Erick Herrera, Ernesto Cruz, Estela Pérez, Fausto de la Rosa, Feliberto Pichardo, Fernando Ant. Reyes e Isabel García.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/en-el-podium-zaida-mejia-presidenta-del-codap-de-izquierda-derecha-le-acompanan-diogenes-santana-jose-erick-herrera-y-victor-valerio-b0cd0895.jpeg En el pódium, Zaida Mejía, presidenta del Codap, de izquierda derecha le acompañan, Diógenes Santana, José Erick Herrera y Víctor Valerio. https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/convergencia-de-la-paz-de-rigoberto-german-93efac33.jpeg Convergencia de la Paz, de Rigoberto Germán. https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/soy-la-paz-del-mundo-obra-de-dios-clinton-duran-7ba9db09.jpeg Soy la paz del mundo., obra de Dios Clinton Durán. https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/vista-de-la-exposicion-another-world-is-possible-forever-of-peace-1582ce6c.jpeg Vista de la exposición Another world is possible forever of peace ‹ >

También participan Jesús Yael Rodríguez, José Parra, Kenya Rodríguez, Marfa Paredes, María Dolores Méndez Silfa, María Eugenia Monción, Ofemil Abreu, Omar Hernández, Percio Ureña, Priscila López, Richard Gutiérrez, Rigoberto Germán, Rosa Miguelina Santos, Teódulo Silfa Casso, Víctor M. Valerio y Zaida Mejía.

La fecha

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 12 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Los viernes contará con horario extendido, de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche, en el Palacio Consistorial, ubicado en la calle Del Sol, esquina Benito Monción, en Santiago.