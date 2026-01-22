Amara La Negra será una de las presentadoras de la alfombra roja de los Premios Soberano 2026

Amara La Negra posa en el anuncio oficial que la confirma como conductora de la alfombra roja de los Premios Soberano 2026, a celebrarse el 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito. ( INSTAGRAM / @JORGE.FSH )

La artista y comunicadora Amara La Negra formará parte del equipo encargado de conducir la alfombra roja de los Premios Soberano 2026, uno de los eventos culturales más relevantes de la República Dominicana.

La información fue confirmada este jueves a través de las redes sociales de la premiación, que se celebrará el miércoles 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito. La antesala del evento está pautada para las 7:00 de la noche, mientras que la ceremonia principal iniciará a las 8:00 p.m.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/whatsapp-image-2026-01-22-at-33317-pm-9ad2d652.jpeg

Actualmente la artista dominicana radicada en los Estados Unidos firma parte del programa televisivo "Desiguales", transmitido por Univisión, Amara La Negra y de varios proyectos anglosajones, entre ellos: Worst Cooks in America y la temporada 7 de "Love & Hip Hop: Miami".

editar placeholder" style="font-family: 'Open Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px;">

En cuanto a la ceremonia central, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) informó que el actor Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc serán los presentadores oficiales de esta edición.

Más

Los Premios Soberano 2026 serán producidos por tercer año consecutivo por el empresario artístico César Suárez Jr., con el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana .

serán producidos por consecutivo por el empresario artístico César Suárez Jr., con el copatrocinio de la . La gala contará con transmisión para el público de Estados Unidos a través de Univisión y mediante la plataforma de streaming ViX.

Leer más Premios Soberano 2026: Irving Alberti y Georgina Duluc serán los presentadores de la gala