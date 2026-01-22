La SIRD presenta el libro "El sendero hacia la iluminación" de Swami Gurú Devanand

Legado y enseñanzas de Swami Gurú Devanand Saraswati Ji Maharaj, maestro de la espiritualidad védica y referente del Mantra Yoga Meditación. ( SUMINISTRADA )

La Sociedad Internacional de Realización Divina (SIRD) presentrá el libro El sendero hacia la iluminación – Tomo I, una obra que reúne y organiza las enseñanzas del venerable maestro Swami Gurú Devanand Saraswati Ji Maharaj, figura clave de la espiritualidad contemporánea y referente del Mantra Yoga Meditación en Occidente.

La actividad se celebrará el jueves 29 de enero de 2026, a las 7:30 p. m., en el Salón Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Gazcue, Santo Domingo. La entrada será libre y abierta al público.

A partir de esta publicación, la SIRD pone a disposición de la sociedad dominicana y del público hispanohablante una obra de profundo contenido humano y espiritual. Al respecto, el doctor Frank Canelo, presidente de la Sociedad Internacional de Realización Divina, destacó que El sendero hacia la iluminación "no es un libro de lectura convencional, sino una guía estructurada para la comprensión del ser humano, su propósito y su potencial de realización interior".

Según explicó Canelo, la obra ha sido concebida como una síntesis clara y accesible de la Filosofía Yoga, organizada de manera temática para facilitar su estudio y aplicación práctica.

"El Maestro Devanand supo transmitir una sabiduría milenaria con una sencillez extraordinaria, sin perder profundidad. Este libro permite al lector encontrar respuestas concretas a inquietudes universales como el sentido de la vida, la salud integral, la felicidad y el desarrollo espiritual", señaló.

Legado y enseñanzas de Swami Gurú Devanand Saraswati Ji Maharaj

Subrayó que el contenido del libro cobra especial relevancia en el contexto actual.

"Vivimos una época marcada por el estrés, la ansiedad y la desconexión interior. El Maestro enseñó que el ser humano posee un potencial inmenso que permanece dormido, y que puede activarse a través de prácticas conscientes como el Mantra Yoga Meditación. Esta obra ofrece ese conocimiento de forma ordenada y comprensible para cualquier persona", afirmó.

Swami Gurú Devanand Saraswati Ji Maharaj nacido en Trinidad y Tobago en 1917, dedicó su vida al estudio profundo de la espiritualidad védica y a su difusión en Occidente. Tras formarse en la India dentro de la Orden Ascética de Shri Adi Shankaracharya, llegó a Europa y América en la década de 1960 con la misión de ofrecer una alternativa espiritual auténtica y práctica frente a los desafíos sociales y humanos de su tiempo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/portada-libro-devanand-2026-para-afichepage-0001-4eda00bf.jpg La portada del libro.

"Su enseñanza no fue teórica ni dogmática", enfatizó Canelo. "El Maestro Devanand proponía un camino directo, vivencial, basado en la experiencia personal y en la integración de cuerpo, mente y espíritu. Su legado continúa plenamente vigente y El sendero hacia la iluminación es una puerta de acceso a esa herencia espiritual".

La presentación del libro constituye una invitación a la reflexión, al autoconocimiento y al diálogo entre espiritualidad, cultura y vida contemporánea.

La SIRD extiende una cordial invitación a académicos, estudiantes, buscadores espirituales y público en general a participar de este encuentro y conocer de primera mano una obra destinada a perdurar como referencia del pensamiento espiritual moderno.