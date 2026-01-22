Prisma: una nueva mirada para entender el país

El historiador Roberto Cassá, la geriatra Rosy Pereyra Ariza, el periodista Ramón Colombo y Sergio Sarita Valdez, doctor médico forense, protagonizan la portada de la nueva revista digital Prisma. ( FUENTE EXTERNA )

En medio del ruido informativo y la urgencia por consumir noticias al instante, nace Prisma, una nueva plataforma digital que propone detenerse, mirar con calma y pensar.

Más que informar, esta revista digital invita al lector a comprender los temas que inciden en la vida nacional desde una perspectiva crítica, profunda y plural.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/portada-4bf8884b.png

El nombre no es casual. Prisma alude a una realidad diversa y compleja, atravesada por múltiples matices políticos, económicos y sociales. Precisamente desde ahí se construyen sus contenidos, que van desde entrevistas y análisis hasta reportajes pensados para aportar contexto y generar reflexión.

Un espacio para el debate de ideas

Comprometida con la calidad del pensamiento y el intercambio de ideas, la plataforma reúne las voces de reconocidos profesionales y analistas como los doctores Luis Vergés y Santiago José, junto a Andrés Julio Hirujo y el doctor Julio Hazim, entre otros colaboradores.

Otro de los sellos distintivos de Prisma es su propuesta visual. La revista integra ilustraciones y fotografías artísticas como parte esencial del relato periodístico, enriqueciendo la experiencia de lectura.

Esta identidad estética, desarrollada por el consultor de marca Fernando Rodríguez, apuesta por un diseño contemporáneo donde el periodismo y la creación visual dialogan de forma natural.

Con una clara vocación por el rigor, el contexto y la pluralidad de voces, Prisma se suma a la conversación pública en un momento clave para el país.

La revista está disponible en www.revistaprisma.do.