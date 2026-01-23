Los grandes aniversarios animados de Disney en el 2026

Este recorrido por los aniversarios de 2026 de películas animadas de Disney permite observar la evolución artística, técnica y narrativa de este estudio a través de obras que siguen vigentes décadas después. ( FUENTE EXTERNA )

El año 2026 se perfila como una fecha clave para celebrar la evolución del cine animado de Disney, desde los trazos clásicos realizados a mano hasta las narrativas modernas que conectan con nuevas generaciones. Es una oportunidad ideal para redescubrir títulos fundamentales y comprender cómo el estudio ha sabido reinventarse sin perder su identidad.

Con más de 64 largometrajes animados producidos por Walt Disney Animation Studios hasta 2025 y más de 130 películas en total si se consideran todas sus divisiones, Disney ha construido uno de los legados más influyentes de la historia del cine.

Este recorrido por los aniversarios de 2026 permite observar esa evolución artística, técnica y narrativa a través de obras que siguen vigentes décadas después.

Enero

One Hundred and One Dalmatians (65 años)

Estreno original: 25 de enero de 1961

"101 dálmatas" marcó un antes y un después en la animación por su innovador estilo visual basado en líneas más simples y económicas, una respuesta creativa a los altos costos de producciones anteriores.

La historia sigue a Pongo y Perdita, una pareja de dálmatas que debe rescatar a sus cachorros tras ser secuestrados por la excéntrica y despiadada Cruella de Vil, una de las villanas más memorables de Disney.

Más allá de su trama de aventura, la película destaca por su ritmo ágil, su humor elegante y su inolvidable galería de personajes, consolidándose como un clásico absoluto del estudio.

Marzo

Zootopia (10 años)

Estreno original: 4 de marzo de 2016

"Zootopia" es una de las películas más inteligentes de Disney en el siglo XXI. Ambientada en una metrópolis habitada por animales antropomorfos, la historia sigue a Judy Hopps, una conejita policía decidida a demostrar su valía, y a Nick Wilde, un zorro estafador con un pasado complejo.

Juntos investigan una conspiración que pone en jaque la convivencia entre especies. Bajo su apariencia de comedia, la película aborda temas como la discriminación, los prejuicios y la identidad, convirtiéndose en un éxito crítico y comercial que conectó con públicos de todas las edades.

Raya and the Last Dragon (5 años)

Estreno original: 5 de marzo de 2021

Inspirada en las culturas del sudeste asiático, "Raya y el último dragón" presenta un mundo dividido por la desconfianza. Raya es una guerrera solitaria que emprende un viaje para encontrar al último dragón y restaurar la armonía perdida.

La película destaca por su impresionante diseño visual, su mensaje sobre la importancia de la confianza y la cooperación, y una protagonista fuerte y emocionalmente compleja. A través de la fantasía, Disney ofreció una reflexión contemporánea sobre la unión, el perdón y el trabajo colectivo.

Abril

Make Mine Music (80 años)

Estreno original: 20 de abril de 1946

Parte de la etapa experimental del estudio tras la Segunda Guerra Mundial, "Make Mine Music" es una antología musical compuesta por diez segmentos animados. Cada uno explora estilos musicales distintos, desde el jazz hasta la música clásica, combinando animación y ritmo de forma creativa.

Aunque menos conocida que otros clásicos, la película representa un momento crucial en la historia de Disney, cuando el estudio buscaba mantenerse activo con recursos limitados. Su valor reside en la diversidad artística y en su espíritu experimental.

Junio

Atlantis: The Lost Empire (25 años)

Estreno original: 15 de junio de 2001

"Atlantis: El imperio perdido" fue una apuesta arriesgada que rompió con el estilo musical tradicional del estudio. Ambientada en 1914, sigue a Milo Thatch, un lingüista que lidera una expedición para encontrar la mítica ciudad sumergida.

Con una estética influenciada por el cómic y la ciencia ficción, la película fue incomprendida en su estreno, pero con el tiempo se convirtió en una obra de culto. Su tono más adulto, su enfoque aventurero y su diseño visual la han revalorizado con los años.

The Hunchback of Notre Dame (30 años)

Estreno original: 19 de junio de 1996

Considerada una de las películas más oscuras de Disney, "El jorobado de Notre Dame" aborda temas como el rechazo, la opresión y la libertad personal.

Ambientada en el París medieval, narra la historia de Quasimodo, un joven recluido en la catedral por el cruel juez Frollo. Su potente banda sonora, su ambición narrativa y su tratamiento de temas adultos la convierten en una de las obras más complejas del Renacimiento Disney.

Julio

The Great Mouse Detective (40 años)

Estreno original: 2 de julio de 1986

Este filme marcó el renacer creativo de Disney tras un periodo de incertidumbre. Inspirada en Sherlock Holmes, presenta a Basil, un ratón detective que debe detener al villano Ratigan.

Con una narrativa dinámica y un villano inolvidable, la película revitalizó el estudio y sentó las bases del renacimiento animado que llegaría a finales de los años ochenta.

The Fox and the Hound (45 años)

Estreno original: 10 de julio de 1981

Una de las historias más emotivas del catálogo Disney. "El zorro y el sabueso" narra la amistad entre Tod y Copper, dos animales destinados a ser enemigos. Su tono melancólico y su reflexión sobre el destino, la lealtad y el paso del tiempo la convierten en una de las películas más conmovedoras del estudio.

Alice in Wonderland (75 años)

Estreno original: 26 de julio de 1951

Esta adaptación del clásico de Lewis Carroll es una explosión de color, imaginación y absurdo. Aunque no fue un éxito inmediato, con el tiempo se convirtió en un referente cultural. Su estructura episódica, su humor surrealista y su galería de personajes excéntricos la han convertido en una obra de culto que sigue fascinando generaciones.

Octubre

Dumbo (85 años)

Estreno original: 23 de octubre de 1941

Uno de los filmes más emotivos de Disney, "Dumbo" narra la historia de un pequeño elefante ridiculizado por sus grandes orejas. Su mensaje sobre la aceptación, la empatía y la superación personal sigue vigente. La secuencia de "Baby Mine" continúa siendo una de las más conmovedoras de la animación clásica.

Noviembre

Beauty and the Beast (35 años)

Estreno original: 22 de noviembre de 1991

"La Bella y la Bestia" marcó un hito al convertirse en la primera película animada nominada al Óscar a Mejor Película. Su innovadora animación, su inolvidable banda sonora y su historia romántica consolidaron el Renacimiento Disney. La integración de animación tradicional con tecnología digital marcó un antes y un después en el medio.

Moana (10 años)

Estreno original: 23 de noviembre de 2016

Inspirada en la mitología polinesia, "Moana" presentó una heroína decidida y autónoma. Su música, compuesta por Lin-Manuel Miranda, y su respeto por las culturas del Pacífico la convirtieron en un fenómeno global. Es una historia sobre identidad, legado y conexión con la naturaleza.

Encanto (5 años)

Estreno original: 24 de noviembre de 2021

"Encanto" celebró la cultura colombiana a través de una historia familiar cargada de emoción y música. La película destacó por su representación cultural, su vibrante animación y canciones que se convirtieron en fenómenos globales. Su mensaje sobre la presión familiar y la identidad personal resonó profundamente en el público contemporáneo.