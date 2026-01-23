El arte joven honra la patria y conecta con la dominicanidad

Obras de la exposición Hilvanando ilusiones, de la Escuela y Fundación Eliosnet, una muestra que resalta la dominicanidad y la riqueza cultural del país a través de expresiones artísticas inspiradas en la identidad, las tradiciones y la creatividad local. ( SUMINISTRADA )

El arte también es una forma de contar quiénes somos, y eso es justamente lo que proponen "Somos Duarte" e "Hilvanando ilusiones", dos exposiciones que ponen en primer plano el talento de niños y adolescentes dominicanos.

Por un lado, "Somos Duarte" reúne obras creadas por jóvenes artistas que interpretan la historia y los valores patrios, demostrando cómo el arte puede convertirse en una poderosa herramienta de expresión y pertenencia.

Por otro, "Hilvanando ilusiones", proyecto anual de la Escuela y Fundación Eliosnet, destaca la creatividad infantil como motor de orgullo cultural, con exposiciones que han recorrido distintos puntos del país y también escenarios internacionales, como Nueva York.

La experiencia se complementa con dos actividades especiales: una firma de postales y el "Canto a la dominicanidad", creando espacios para aprender, crear y celebrar lo nuestro en familia.

En Ágora

Este fin de semana Ágora se transforma en un punto de encuentro donde el arte joven invita a mirar, sentir y reconectar con lo nuestro .

Dónde: en Ágora Mall. Exposiciones: fin de semana, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Taller de pintura, firma de postales y Canto a la dominicanidad: sábado a las 3:00 p.m., 4:00 p.m. y 5:00 p.m. Gratis.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/imagen-museo-duarte-2-877bf9d4.jpg Figuras de los padres de la patria en el Museo Juan Pablo Duarte, el único museo de cera del país, un espacio del Instituto Duartiano que invita a conocer la historia patria dominicana a través de recorridos históricos y culturales por la Ciudad Colonial, con acceso gratuito durante todo el fin de semana.

En agenda Museo Juan Pablo Duarte. Conoce la historia patria dominicana en el único museo de cera de todo el país o descubre sus recorridos históricos y explicativos por la Ciudad Colonial, que incluyen los espacios culturales y monumentos relacionados con Juan Pablo Duarte. Instituto Duartiano. Todo el fin de semana, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Gratis. "Colson: renovarse o morir". Proyección del documental realizado por el Museo Bellapart junto a la Fundación Jaime Colson y Larimar Films, sobre uno de los artistas visuales más influyentes del siglo XX y figura esencial en la construcción de la identidad visual nacional. Centro León, sábado 24 de enero, 4:00 p.m. Cupo limitado. "Caretas de animales". Taller infantil para aprender a crear caretas de animales y los más pequeños puedan disfrutar de una actividad divertida. Blue Mall, 11:00 a.m. Es necesario inscribirse. "Calendarios del Japón 2026 y trajes tradicionales". Una exhibición perfecta para conocer más sobre la cultura japonesa. La muestra reúne alrededor de 80 calendarios que, además de destacar la calidad del arte gráfico japonés, permiten apreciar paisajes, jardines, flores, mascotas, así como ilustraciones y caligrafías tradicionales que reflejan la armoniosa convivencia entre lo antiguo y lo moderno de la rica cultura japonesa. Además se exhiben trajes típicos como yukatas y happis, prendas utilizadas en festividades y ocasiones especiales en Japón. Galería 360. Gratis. Venerar a la Virgen de la Altagracia. ¿Sabías que existe en la zona colonial un espacio dedicado a nuestra protectora espiritual, donde se resguarda su historia, devoción y legado espiritual? Museo de la Catedral. Todo el fin de semana, viernes y sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., y domingos, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Gratis.