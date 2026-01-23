Artistas dominicanos participarán en la 8va Conferencia Anual de Dominicanos en el Capitolio
Artistas dominicanos se unen a líderes y funcionarios en Washington para discutir políticas de salud y oportunidades para la diáspora
Los cantante Techy, Adalgisa Pantaleón y José Alberto "El Canario" y la actriz Lumy Lizardo, estarán presentes en la 8va Conferencia Anual de Dominicanos en el Capitolio: Promoviendo Políticas Públicas y Oportunidades en Salud, que se celebrará el miércoles 11 de febrero de 2026 en el Centro de Visitantes del Capitolio, en Washington, D.C.
Los artistas expresaron su gratitud por la invitación y destacaron la importancia de representar la cultura dominicana.
- Techy señaló: "Más que agradecida por esta invitación. Gracias a los organizadores". Por su parte, José Alberto "El Canario" declaró: "Un gran honor para mí. Gracias, mi Dios".
- Lumy Lizardo también expresó su reconocimiento: "Gracias por tan honorable gesto", mientras Adalgisa Pantaleón destacó la relevancia del evento en la promoción de la salud y las políticas públicas para la diáspora dominicana.
- El encuentro reunirá a funcionarios electos y líderes de la industria para abordar la equidad en salud y generar oportunidades concretas para la comunidad dominicana en Estados Unidos.
Los organizadores subrayan que la conferencia busca ir más allá de la conversación, avanzando de manera proactiva en políticas y proyectos que impacten directamente a la población.
Más
El evento se realizará en el Centro de Visitantes del Capitolio, y promete ser un espacio de diálogo, intercambio cultural y reflexión sobre el futuro de la salud para los dominicanos en el exterior.