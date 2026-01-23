Banreservas rinde homenaje póstumo al pintor José Cestero en Fitur 2026

Obras del pintor José Cestero forman parte de la exhibición presentada por Banreservas durante su actividad en Fitur 2026, junto a un actor caracterizado con el estilo de vestir que identificaba al artista. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) rindió un homenaje póstumo al pintor dominicano José Cestero, al dedicar su tradicional cóctel para inversionistas, celebrado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, a la exhibición de parte de su obra en el Teatro Real de Madrid.

Durante la actividad, Banreservas presentó 17 piezas del artista, cuyas creaciones abordan temas vinculados a la Ciudad Colonial de Santo Domingo, los humedales, la Virgen de la Altagracia y otros elementos representativos de la cultura nacional, ofreciendo una narrativa visual asociada a la identidad dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/erengues-28-61b8b84a.jpg Las obras de Cestero formaron parte del recorrido de los invitados por el recinto.

La ambientación del evento incluyó iluminación con los colores de la bandera dominicana en la explanada del Teatro Real y una escenografía interior inspirada en la piedra larimar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/erengues-30-09e1cb1d.jpg Algunas de las obras deJosé Cestero presentadas en Fitur.

Las obras de Cestero formaron parte del recorrido de los invitados por el recinto, mientras la actividad contó con la participación musical del artista dominicano Manny Cruz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/erengues-31-1d0f4a68.jpg La actividad contó con la participación musical del artista dominicano Manny Cruz.

En el acto, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, presentó un audiovisual sobre la vida y obra de José Cestero como parte del homenaje realizado ante inversionistas, empresarios y aliados estratégicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/erengues-29-f0fc74bd.jpg Doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas; doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera; David Collado, ministro de Turismo; Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular; y Sandra Bisonó de Paniagua, durante el cóctel realizado por Banreservas en el marco de Fitur 2026.

Aguilera también dio a conocer la nueva campaña institucional que el Banco de Reservas difundirá en los próximos días en distintos medios de comunicación, orientada a destacar la identidad, los valores y el posicionamiento de la República Dominicana a nivel internacional.

El ejecutivo señaló que Banreservas mantiene su presencia en Fitur 2026 como canal financiero del desarrollo turístico nacional, indicando que la cartera de préstamos destinada a este sector representa una proporción relevante del sistema financiero dominicano y contribuye al crecimiento de diversas actividades productivas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/erengues-27-55f51b7b.jpg El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas.

Asimismo, indicó que este tipo de encuentros permite fortalecer las relaciones con inversionistas, promover la diversificación del turismo y presentar oportunidades de inversión con criterios de sostenibilidad y rentabilidad.

"Invertir en nuestro país es apostar por un crecimiento sostenido, respaldado por un clima favorable impulsado por el gobierno encabezado por Luis Abinader", expresó.

En el encuentro con empresarios, clientes y medios de comunicación, el ministro de Turismo, David Collado, se refirió al desarrollo sostenido del sector en los últimos años y al compromiso de Banreservas con el incremento de la inversión turística, factores que inciden en la competitividad del destino dominicano.

De su lado, Juan Bancalari, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), señaló que el crecimiento del turismo en el país es verificable y destacó el aporte de la banca, en particular de Banreservas, en el respaldo a proyectos que generan empleo y actividad económica.