Marianne de Tolentino recibe homenaje en la inauguración de la exposición de Miguel Tió

La Galería Nacional de Bellas Artes inauguró este jueves la exposición "Miguel Tió: Más allá de lo real", la primera muestra del año 2026 en este emblemático espacio cultural, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 26 de febrero.

Durante el acto inaugural, la directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, destacó la relevancia del artista dominicano Miguel Tío, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en los Estados Unidos y cuya trayectoria se ha consolidado a nivel internacional.

Sallent resaltó que Tió, como muchos grandes maestros dominicanos, se formó en la Escuela Nacional de Artes Visuales, lo que confirma la importancia del sistema cultural público que representa la Dirección General de Bellas Artes, institución que actualmente cuenta con 23 escuelas de Bellas Artes, 20 academias de música y ocho compañías artísticas profesionales en todo el país.

Transición histórica en la dirección de la Galería

La directora general subrayó que la exposición marca también una transición histórica en la Galería Nacional, entre la gestión de Marianne de Tolentino y la nueva directora, la artista multidisciplinaria Aniova Prandy, ganadora del Gran Premio de la XXIX Bienal Nacional de Artes Visuales 2021 con la obra The Sugar Maafa.

En un emotivo reconocimiento, Sallent destacó la invaluable labor de Tolentino en la crítica, gestión cultural y promoción del arte dominicano, resaltando su trayectoria como directora de la Galería Nacional, embajadora cultural, directora del Centro Cultural Cariforo y miembro de delegaciones internacionales ante la UNESCO, la ONU, la OEA y la Unión Europea.

También recordó sus múltiples premios, entre ellos el Premio del Crítico Latinoamericano (1989), reconocimientos de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte y el Premio de la Fundación Corripio, así como su distinción como Comendadora de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella.

Por su parte, Marianne de Tolentino expresó su emoción y sorpresa por el homenaje recibido, afirmando que dedicó su vida a la dirección de la Galería, a la organización de exposiciones y a la escritura sobre arte con "devoción, amor, pasión y obsesión". Aseguró que conservará el reconocimiento cerca de su espacio de trabajo, ya que actualmente se dedica plenamente a la escritura.

Tolentino también elogió a Aniova Prandy, asegurando que confía en su gestión y augurando éxito a su dirección, destacando que cuenta con el respaldo pleno de la Dirección General de Bellas Artes.

La obra de Miguel Tío

Sobre la obra de Miguel Tío, la crítica destacó su dominio técnico, su manejo del color, la luz y la sombra, así como su capacidad de trascender lo visible hacia lo místico, con una profunda exploración del ser humano a través del retrato y la figura.

En ese sentido, la nueva directora de la Galería Nacional, Aniova Prandy Castillo, destacó la importancia histórica de este espacio fundado el 15 de agosto de 1943 y subrayó que, 83 años después, mantiene intacta su misión de promover la sensibilidad artística y el diálogo cultural.

Prandy invitó al público a dejarse interpelar por las obras de Tió, señalando que la exposición propone mundos oníricos y reflexivos que conectan la tradición del Renacimiento con visiones contemporáneas que desafían la percepción cotidiana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/whatsapp-image-2026-01-23-at-23118-pm-283af39b.jpeg Parte de los asistentes a la inauguración de la exposicón y tributo a Marianne de Tolentino.

Miguel Tío regresó al país luego de 37 años

El artista Miguel Tío agradeció al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Bellas Artes y a la Galería Nacional por abrirle las puertas a esta exposición, señalando que regresar a República Dominicana después de 37 años representa un momento muy significativo en su carrera.

"Mi carrera artística nació aquí en Bellas Artes, cuando me inscribí en la Escuela Nacional de Artes Visuales. Aquí comenzó todo", expresó.

Tió explicó que traer sus obras fue un gran reto logístico, por lo que decidió presentar formatos más pequeños y, con la ayuda de amigos, logró trasladar 23 piezas que conforman la muestra.

La muestra "Miguel Tió: Más allá de lo real", que ofrece un recorrido por la prolífica trayectoria de Miguel Tió, se extenderá hasta el 26 de febrero, explorando las distintas etapas y estilos que han definido su obra a lo largo de más de tres décadas.

A través de esta retrospectiva, el público podrá adentrarse en un universo visual donde lo imaginario, lo simbólico y lo espiritual convergen para desafiar los límites de lo real.