Miss Universo Fátima Bosch llegará al país con una agenda social enfocada en el autismo

Miss Universe Fátima Bosch visitará República Dominicana para impulsar la concienciación sobre el autismo en el marco del 70 aniversario de Miss República Dominicana. ( SUMINISTRADA )

Miss Universe Fátima Bosch llegará este lunes 26 de enero a la República Dominicana, donde desarrollará una agenda institucional, social y cultural centrada en la promoción de la concienciación sobre el autismo, como parte de una visita que coincide con la conmemoración del 70 aniversario de la organización Miss República Dominicana.

La soberana universal arribará al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) en un vuelo de la aerolínea Arajet, programado para las 3:00 de la tarde. Será recibida por la directora nacional de Miss República Dominicana, Magalis Febles, junto a la actual Miss República Dominicana Universo, Jennifer Ventura.

Durante su estadía, que se extenderá hasta el martes 3 de febrero, Bosch desarrollará una agenda enfocada en el impacto social, la educación inclusiva y la sensibilización sobre el espectro autista, además de actividades culturales y protocolares que forman parte de la programación conmemorativa del 70 aniversario de la organización Miss República Dominicana.

Actividades destacadas de la visita

Como eje central de su visita, la reina universal participará activamente en iniciativas vinculadas a instituciones dominicanas que trabajan con el autismo, reafirmando el compromiso social de la plataforma Miss Universe con causas de alto impacto humano y comunitario.

Uno de los eventos principales será su participación como voluntaria en el Foro Motivacional sobre Autismo, TDA y Dislexia, que se celebrará el jueves 29 de enero a las 9:00 de la mañana en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El encuentro, de acceso gratuito, contará con la participación de médicos, especialistas y profesionales nacionales e internacionales, y se realizará en coordinación con Azul Podcast, la Facultad de Medicina y la Rectoría de la UASD, encabezada por el maestro Editrudis Beltrán.

Conexión cultural y social

En el marco de su agenda social y cultural, Fátima Bosch será invitada de honor al desfile de la colección primavera-verano de la reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar, que tendrá lugar en el hotel Kimpton Las Mercedes.

La agenda incluye también recorridos por la Ciudad Colonial de Santo Domingo y una sesión fotográfica destinada a resaltar la identidad cultural, la tradición gastronómica y el patrimonio histórico de la República Dominicana.

La visita de Fátima Bosch se enmarca en las actividades conmemorativas por el 70 aniversario de Miss República Dominicana, organización que durante siete décadas ha proyectado la imagen del país en escenarios internacionales y ha evolucionado como una plataforma de impacto social, cultural y educativo.

Antes de su llegada, la soberana universal expresó su interés en conocer la cultura dominicana, su música tradicional, su riqueza natural y la calidez de su gente, destacando el valor de conectar la belleza con el compromiso social y las causas humanitarias.

Tras concluir su estadía en la República Dominicana, Fátima Bosch continuará su agenda internacional con visitas oficiales a otros países.