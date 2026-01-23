Cuatro parques temáticos para descubrir en familia

Si este fin de semana largo estás buscando algo distinto que hacer, tenemos buenas noticias.

Se han abierto recientemente en la República Dominicana parques temáticos y de experiencias que apuestan por el contacto con la naturaleza, el entretenimiento familiar y la revalorización de nuestras raíces.

Te contamos cuáles vale la pena explorar y por qué.

Sacred River: aventura en plena naturaleza

Recorrido de Sacred River, la experiencia de turismo de aventura ubicada en Bávaro Adventure Park, en Punta Cana.

Ubicado dentro de Bávaro Adventure Park, en Punta Cana, se ha consolidado como una interesante propuesta de turismo de aventura.

Y es que no se trata de una atracción convencional, sino de una experiencia inmersiva que invita a recorrer el paisaje desde una relación directa y respetuosa con el entorno natural.

Desde el primer paso, el recorrido propone avanzar sin prisas, a tu propio ritmo, atravesando senderos selváticos, ríos subterráneos, cascadas y espacios diseñados para detenerse, observar y respirar.

El sonido constante del agua, la luz natural que se filtra entre la vegetación y la integración arquitectónica con el entorno marcan el tono de una travesía que combina exploración y contemplación.

Sacred River apuesta por una conexión íntima con la naturaleza. Cada tramo está pensado para que el visitante no solo se mueva, sino que observe, sienta y se deje envolver por el paisaje.

Además, el hecho de estar abierto los 365 días del año hace que ninguna visita sea igual a otra: la luz, el clima y las estaciones transforman el recorrido y lo renuevan constantemente.

Fun Republic: disfrute para todas las edades

Área de atracciones de Fun Republic, el parque temático creado por Meliá Hotels International que combina entretenimiento, música y experiencias familiares.

Si lo tuyo es el entretenimiento, este parque temático, creado por Meliá Hotels International, abrió con una idea clara: ofrecer un espacio de diversión nocturna donde la experiencia no se limita a una sola atracción.

Diseñado para toda la familia, Fun Republic combina seis atracciones principales con música, espectáculos en vivo, noches temáticas y una propuesta gastronómica incluida en la boleta de entrada.

El parque abre de miércoles a domingo, y entre sus atracciones destacan Air Jam, una experiencia aérea cargada de velocidad y emoción; Partee, un minigolf con dos rutas distintas ideal para ir con amigos; Funky Munky, un circuito elevado con cuerdas y puentes colgantes; Jump!, un espacio lleno de luces y energía para saltar sin parar; Playtopia, pensada especialmente para los más pequeños; y un clásico Carrousel para toda la familia.

Un punto a favor es su enfoque en el público local, con tarifas especiales para residentes y una entrada que incluye acceso a las atracciones, entretenimiento y comida y bebida en sus food trucks y bar.

Panaca: un viaje al corazón del campo

Panaca propone un recorrido por el mundo rural dominicano a través del contacto directo con animales, tradiciones y espectáculos que celebran la vida del campo.

Este parque propone una experiencia completamente distinta: reconectar con el mundo rural, la cultura y las tradiciones del país a través del contacto directo con la vida pecuaria.

Alberga más de 1,200 animales -entre vacas, búfalos, ovejas, cabras, caballos, ponis y aves- y está diseñado para que el aprendizaje se dé de forma natural y entretenida.

Más que un parque, Panaca es una experiencia viva que rinde homenaje a nuestras raíces. Sus creadores lo definen como un espacio donde "la tierra enseña, los animales conmueven y lo nuestro se celebra".

La oferta se divide en varias experiencias, entre ellas espectáculos de gran formato como Travesía, que combina acrobacia, música, danza y tradiciones de distintos continentes, y un impresionante show ecuestre con más de 60 caballos en escena.

Otra de sus grandes atracciones es Fiesta Dominicana, un espectáculo nocturno que celebra la identidad nacional con desfiles de caballos, bailes, música en vivo y una propuesta gastronómica pensada para disfrutar sin prisas.

A esto se suman las llamadas aulas vivas, espacios donde se aprende haciendo: desde procesos agrícolas tradicionales hasta la transformación de la leche, todo en un ambiente interactivo.

Extra: Parque Temático de Energía Renovable

Vista del Parque Temático de Energía Renovable, ubicado en la Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este.

Aunque no es reciente, este parque, ubicado en la Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, merece una mención especial.

Concebido por el Ministerio de Energía y Minas, este espacio educativo busca crear conciencia sobre el uso responsable de los recursos naturales.

En un recorrido de unos 35 minutos, los visitantes pueden conocer de forma didáctica cómo funcionan la energía solar, eólica, hidroeléctrica, la biomasa y tecnologías innovadoras como la plataforma sunflower.

La entrada es gratuita para centros educativos y es una opción ideal para aprender fuera del aula.

