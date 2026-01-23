Anuncian al escritor Pedro Vergés como Premio Nacional de Literatura 2026

José Alcántara Almánzar, Pastor de Moya, Ana Corripio de Barceló y Juan Daniel Balcácer ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura anunciaron este viernes al escritor Pedro Vergés como ganador del Premio Nacional de Literatura 2026, el más alto reconocimiento de las letras dominicanas, otorgado en cumplimiento del decreto presidencial núm. 72-18.

La distinción será entregada en el marco de la conmemoración del 26 de enero, fecha en que se celebra el natalicio de Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria, subrayando así el vínculo entre la creación literaria y los valores fundacionales de la nación dominicana.

El Premio Nacional de Literatura reconoce la trayectoria de toda una vida dedicada al ejercicio de la escritura y a la contribución sostenida al fortalecimiento de la cultura nacional. En esta edición, el galardón incluye un diploma y una dotación económica de dos millones de pesos.

La decisión fue tomada a unanimidad por un jurado de alto nivel, reunido en la sede de la Fundación Corripio.

Durante el anuncio oficial, Ana Corripio ofreció palabras en las que resaltó el valor de la obra de Pedro Vergés y el compromiso histórico del premio con la excelencia literaria, reafirmando la misión de la Fundación Corripio de respaldar la creación intelectual y el pensamiento crítico dominicano.

Pedro Vergés ha destacado por su prosa ejemplar, su impecable manejo del idioma, su aporte significativo a las letras contemporáneas y la profundidad de su labor como narrador, ensayista e investigador literario. Entre sus méritos se resaltan obras fundamentales, incluyendo una novela que obtuvo importantes premios en España.

Cuerpo del jurado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/26/screen-shot-2026-01-26-at-120730-pm-577fcbd1.png José Alcántara Almánzar, Pastor de Moya, Ana Corripio y Juan Daniel Balcácer. (FUENTE EXTERNA)

El jurado estuvo integrado por los rectores de las principales universidades del país o sus representantes:

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Universidad Central del Este (UCE), la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

También formaron parte el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya, en representación del Ministerio de Cultura; el director de la Academia Dominicana de la Lengua, y un asesor de la Fundación Corripio, todos con derecho a un voto, garantizando una deliberación equitativa y rigurosa.

Desde su creación en 1990, el Premio Nacional de Literatura ha distinguido a autores que han dejado una huella indeleble en la literatura dominicana, abarcando géneros como la poesía, la narrativa, el teatro y el ensayo.

Leer más Fundación Corripio entrega sus premios 2025 a cuatro personalidades