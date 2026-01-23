Pedro Vergés recibe el Premio Nacional de Literatura 2026

José Alcántara Almánzar, Pastor de Moya, Ana Corripio y Juan Daniel Balcácer, parte del jurado responsable de elegir a Pedro Vergés como Premio Nacional de Literatura 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La literatura dominicana vive un momento de celebración. Pedro Vergés fue anunciado oficialmente como ganador del Premio Nacional de Literatura 2026, un galardón que reconoce una trayectoria sólida, coherente y profundamente comprometida con las letras y el pensamiento nacional.

La comunicación se realizó en un acto encabezado por representantes del Ministerio de Cultura y miembros del jurado, quienes acompañaron un anuncio que va más allá de un premio: se trata del reconocimiento a una vida entera dedicada a escribir, reflexionar y aportar a la construcción cultural de la República Dominicana.

La encargada de dar la noticia por teléfono al propio autor fue Ana Corripio, vicepresidenta de la Fundación Corripio.

Un reconocimiento con peso histórico

El galardón, otorgado conforme al decreto No. 72-18 del Poder Ejecutivo, será entregado el martes 17 de febrero, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional e incluye un diploma y una dotación económica de dos millones de pesos.

Una premiación que subraya el valor de la literatura como pilar de identidad y memoria colectiva.

Vergés ha sido una figura clave en el desarrollo de las letras dominicanas, tanto por su obra literaria como por su pensamiento crítico y su compromiso intelectual.

Su elección fue realizada por un jurado integrado por representantes de las principales universidades del país y del Ministerio de Cultura, reafirmando el carácter institucional y plural del reconocimiento.

Desde su creación en 1989, el Premio Nacional de Literatura distingue a escritores que han contribuido de manera significativa al fortalecimiento de la cultura nacional.

Pedro Vergés: el oficio de escribir y servir a la cultura

En este contexto, el nombre de Pedro Vergés se suma con naturalidad a una lista que honra el legado literario dominicano.

Nacido en Santo Domingo el 8 de mayo de 1945, Pedro Vergés ha construido una trayectoria que cruza la literatura, la diplomacia y la gestión cultural.

Se formó en filología en la Universidad de Zaragoza, en España, una etapa que marcó de manera decisiva su relación con la lengua y su visión crítica de la escritura.

Su obra narrativa alcanzó proyección internacional en 1981, cuando la novela Sólo cenizas hallarás (Bolero) le valió el Premio de la Crítica de narrativa castellana y el Premio Internacional Blasco Ibáñez, consolidándolo como una de las voces dominicanas más relevantes de su generación.

En poesía, títulos como Juegos reunidos (1971) y Durante los inviernos (1977) recibieron una valoración destacada por parte de la crítica, que subrayó la profundidad y el rigor de su lenguaje.

En años más recientes, Vergés volvió a ser reconocido por su trabajo narrativo con la novela Ya yo estaré lejos (2023), galardonada con el Premio de la Feria del Libro, auspiciado por la Fundación León Jimenes, confirmando la vigencia de su escritura y su capacidad de diálogo con nuevas generaciones de lectores.

Más allá de los libros, su vida pública ha sido igualmente activa.

Es miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, ha representado al país como embajador en España, Alemania y Japón, y se desempeñó como ministro de Cultura de la República Dominicana entre 2016 y 2019, ampliando su aporte al desarrollo cultural desde la gestión institucional.

Ahora recibe un merecido premio que confirma que las palabras, cuando se sostienen en el tiempo, también construyen nación.



