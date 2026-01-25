Fallece el fotógrafo venezolano José Betancourt, esposo de Sonia Silvestre

Falleció hoy el fotógrafo venezolano José Betancourt, quien fue el esposo de la cantante Sonia Silvestre. ( ARCHIVO DL )

Falleció este domingo el fotógrafo venezolano José Betancourt, quien fuera el esposo de la fenecida cantante y compositora dominicana Sonia Silvestre, con quien compartió más de tres décadas de relación.

La información fue confirmada por el actor y cantante Franklin Soto, quien explicó que los hijos de Betancourt, Andrés y Eloiza, le comunicaron la noticia mientras su padre recibía atenciones médicas en el hospital Marcelino Vélez Santana.

"Conversamos con sus hijos, Andrés y Eloiza, quienes en estos momentos están realizando las diligencias pertinentes en el hospital", expresó Soto, al referirse al fallecimiento de quien consideró un amigo cercano durante muchos años.

Betancourt había sido trasladado de urgencia al centro de salud la noche anterior, tras presentar un deterioro avanzado de su estado de salud, según relataron personas allegadas. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las honras fúnebres.

José Betancourt estuvo casado con la cantante Sonia Silvestre durante más de 30 años. La reconocida artista, una de las voces más emblemáticas de la canción social y romántica dominicana, falleció el 19 de abril de 2014, dejando un legado musical de profundo impacto cultural.

Lo que pensaba de Sonia Silvestre

En una entrevista concedida a Diario Libre tras la muerte de Silvestre, Betancourt destacó la calidad humana de la mujer que lo acompañó durante gran parte de su vida. En aquel testimonio, recordó que su vínculo con la artista nació desde una conexión personal y emocional, más allá de su figura pública.

"Cuando la conocí, nunca pensé en la mujer como artista. No la vi como artista, la vi como mujer", relató entonces, al describir el inicio de una relación marcada por la admiración, la madurez y la complicidad.

Betancourt confesó que, desde ese primer encuentro, quedó profundamente impresionado por la sencillez y la voz particular de Silvestre, así como por la intensidad con la que ambos asumieron su historia juntos.

La partida de José Betancourt cierra un capítulo íntimamente ligado a la vida personal de Sonia Silvestre y a una etapa significativa del entorno cultural que rodeó a la artista dominicana