Leonel Fernández celebra la Patria revelando sus preferencias gastronómicas

La Patria también se saborea. Esta afirmación la reafirmó Leonel Fernández al dar inicio a la celebración patria de una forma ¿coloquial? Con esencia cercana y llena de identidad dominicana.

Se trata de un video publicado en la cuenta de X del exmandatario dominicano, en el que responde una sesión de preguntas rápidas sobre comida local, el cual tiene matices jocosos.

"Hoy me puse a responder algunas preguntas rápidas sobre mis preferencias entre platos bien dominicanos", comentó Fernández, dejando claro que el amor por la patria no solo se expresa en los grandes discursos, sino también en lo cotidiano, en las tradiciones y, sobre todo, en esos sabores que nos definen como pueblo.

A partir de ahí la mecánica entró en su desarrollo y cuando hablaron de comida, la cosa se puso sabrosa y el rostro de Leonel Fernández sonriente.

El protagonista del careo gastronómico fue indiscutiblemente el chicharrón. ¡Quién lo diría de Fernández!, El singular plato de cerdo frito dominicano arrasó sin piedad en casi todas las rondas. Ganó frente al yaniqueque, al pescado frito, al "asopao", al sancocho y hasta al moro de guandules con coco. Una verdadera declaración de amor al crujiente ícono caribeño.

Más allá del mangú y el picapollo

Hoy me puse a responder algunas preguntas rápidas sobre mis preferencias entre platos bien dominicanos.



¿Chicharrón o mangú?

¿Sancocho o chicharrón?



Porque la patria también se vive en lo cotidiano, en nuestras tradiciones y en esos sabores que nos unen como pueblo.



Sin embargo, no todo fue chicharrón. El mangú, orgullo de la alimentación dominicana, logró imponerse en un duelo clave, demostrando que hay clásicos intocables. Y más adelante, el picapollo tomó la delantera, haciendo mayor la sorpresa... aunque solo por un momento.

Porque cuando llegó la pregunta definitiva: picapollo o la bandera dominicana, no hubo duda alguna de que la bandera dominicana (arroz, habichuela y carne) ocupa el primer lugar en el gusto del político. Así cerró el juego con un guiño patriótico que conecta con el sentir popular.

Entre humor, cercanía y mucha identidad, Leonel Fernández convirtió un simple cuestionario culinario en una forma ligera y efectiva de celebrar la dominicanidad, en el marco de la conmemoración del natalicio del padre de la patria del dominicano: Juan Pablo Duarte, que oficialmente es mañana 26 de enero.

