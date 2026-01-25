El programa de donación de instrumentos musicales busca impulsar rondallas infantojuveniles

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y el viceministro Amaury Sánchez encabezaron el acto. ( SUMINISTRO )

El Ministerio de Cultura puso en marcha este sábado 24, en La Romana, el Programa de Donación de Instrumentos Musicales, una iniciativa que se desplegará en varias provincias del país, con un acto celebrado en la Aldea Cultural Santa Rosa de Lima que estuvo encabezado por el ministro Roberto Ángel Salcedo.

El evento contó con la presencia del viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez; así como de la gobernadora provincial, Ivelisse Mercedes Méndez; el alcalde de La Romana, Eduardo Kery Métivier.

También estuvov presente la directora de la Aldea Cultural Santa Rosa de Lima, Jeanne Marie Giraldi; gestores culturales y otros invitados, en una jornada que combinó el componente institucional con una muestra del trabajo formativo que desarrolla el centro.

El Ministerio de Cultura hizo entrega de instrumentos destinados a fortalecer la rondalla y los procesos de enseñanza musical en la comunidad, con el objetivo de ampliar las capacidades de formación y práctica artística en espacios culturales de alcance territorial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/whatsapp-image-2026-01-24-at-14427-pm-4-ac25aff7.jpeg La iniciativa forma parte del Programa de Donación de Instrumentos Musicales.

Objetivos del Programa de Donación de Instrumentos Musicales

La iniciativa forma parte del Programa de Donación de Instrumentos Musicales, concebido para impulsar rondallas infantojuveniles en centros culturales del país mediante un esquema de trabajo que incorpora docencia especializada, ensayos semanales y la articulación de una red de presentaciones e intercambios regionales, como estrategia para ampliar el acceso a la educación artística.

Durante el acto se realizaron diversas presentaciones artísticas a cargo de profesores y estudiantes del centro cultural, que evidenciaron el proceso formativo y el talento en desarrollo. Así, se ofreció una muestra musical que incluyó interpretaciones de guitarra, violín y la actuación de la banda juvenil.