Ubi Rivas escribe sobre Santiago de los Caballeros como un acto de amor

Hay libros que nacen de una inquietud intelectual y otros que brotan de un sentimiento más profundo. Los dos tomos que Ubi Rivas ha puesto en circulación, sin duda, a esta segunda categoría.

Sobre los detalles de "Santiago de los Caballeros 500 años de historia" conversamos con el autor de esta obra que le tomó 20 años en concretarla. Para él es una declaración de amor a Santiago de los Caballeros, esa "patria chica" como extensión vital de la República Dominicana.

"Escribirla me enseñó algo que para mí no ha sido fácil, que es la paciencia. Me enseñó a ser paciente. Le agradezco mucho esa obra, infinitamente, y le entrego con mucho amor a mi patria chica", dijo en la Biblioteca Nacional, donde se presentaron ambos tomos.

Las más de mil páginas que reúnen los dos tomos publicados revelan los rostros, los nombres y las trayectorias de quienes han dado forma a la denominada "Ciudad Corazón

Entre ellos da a conocer perfiles de médicos, ingenieros, poetas, periodistas, farmacéuticos, músicos, militares, políticos y economistas. Más de doscientas vidas que, reunidas en estas páginas, conforman un retrato de la ciudad.

Paciencia y perseverancia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/whatsapp-image-2026-01-23-at-81055-pm-2-b01a64d6.jpeg La puesta en circulación se hizo en la Biblioteca Nacional. (KEVIN RIVAS)

Rivas subraya cómo desde aquí se han gestado modelos económicos determinantes: primero el tabaco, luego las zonas francas, en una cadena de transformaciones que explican buena parte del desarrollo dominicano.

Quizá uno de los pasajes más reveladores de su testimonio no tiene que ver con la historia antigua ni con los grandes procesos, sino con el esfuerzo silencioso de recopilar las hojas de vida y las fotografías de los protagonistas contemporáneos.

Llamar diez, quince, veinte veces. Insistir. Esperar. En ese gesto se condensa una verdad incómoda: la memoria no siempre interesa, y preservarla exige una terquedad amorosa. Rivas asumió esa tarea con la convicción de que, sin esos detalles humanos, la historia queda incompleta.

Estos dos tomos están pensados como obra de consulta, como testimonio, como base para futuras interpretaciones. El autor lo expresa con claridad: su aspiración es que las generaciones actuales y las que vendrán encuentren aquí un fundamento, una referencia, un punto de partida para comprender a Santiago en todas sus manifestaciones.

Te puede interesar Santiago conmemorará el natalicio de Juan Pablo Duarte con concierto especial