A ritmo de merengue, abrazos y besos, RD recibe a la Miss Universo Fátima Bosch

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, baila a su llegada al AILA. Le acompañan Miss República Dominicana Universo, Jennifer Ventura (izquierda) y Ana Maspons. ( FUENTE EXTERNA )

La actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, llegó este lunes 26 de enero a la República Dominicana para desarrollar una agenda centrada en la concienciación sobre el autismo, como parte de las actividades conmemorativas del 70 aniversario de Miss República Dominicana.

Bosch arribó al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) a las 4:00 de la tarde, en un vuelo de la aerolínea Arajet, acompañada de una comitiva de la organización Miss Universo. Fue recibida en el salón de embajadores por la directora nacional de Miss República Dominicana, Magalis Febles, y la actual Miss República Dominicana Universo, Jennifer Ventura.

Durante su estadía, la reina universal participará en iniciativas junto a instituciones dominicanas que trabajan en favor de personas con trastornos del espectro autista, reafirmando el compromiso social de la organización Miss Universe.

La agenda

Entre las actividades previstas destaca su participación como voluntaria en el Foro Motivacional sobre Autismo, TDA y Dislexia, que se celebrará el jueves 29 de enero, a las 9:00 de la mañana, en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El evento, de acceso gratuito, contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

Bosch también asistirá como invitada de honor al desfile de la colección primavera-verano de la diseñadora dominicana Giannina Azar, a realizarse en el hotel Kimpton Las Mercedes, bajo la producción de Sócrates Mckinney, y realizará una sesión fotográfica en la Ciudad Colonial.

La visita de la Miss Universo se enmarca en las celebraciones por las siete décadas de Miss República Dominicana, organización que ha promovido la proyección internacional del país y el impulso de iniciativas sociales, culturales y educativas.

Recibimiento de reina

Bosch fue llevada al Parque Colón, en la Ciudad Colonial, donde fue recibida a ritmo de merengue típico y un cuerpo de bailarines. Ahí se le vio compartir con personas de manera alegre y entusiasta.

Varias personas se congregaron junto a ella, la saludaron afectivamente y se hicieron fotografías.