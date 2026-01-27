Las historias de los primeros finalistas de Dominicana´s Got Talent

La danza y la música marcaron el rumbo de las semifinales de Dominicana´s Got Talent (DGT), dejando definidos a los primeros finalistas de la temporada. Detrás de cada pase a la gran final hay historias de disciplina, vocación temprana y procesos personales que han convertido el escenario en un espacio de crecimiento y expresión.

Roblox: baile y alegría

El grupo Roblox, integrado por niños de entre ocho y 13 años de la Academia Núcleo Extremo, se convirtió en el primer finalista tras obtener la mayor cantidad de votos del público. Su propuesta, inspirada en el universo del videojuego Super Mario, combinó actuación, baile urbano y una narrativa visual pensada desde la imaginación infantil.

Más allá del concepto escénico, lo que distingue a Roblox es la energía con la que asumen cada presentación. "Alegría y energía", responden al describir lo que sienten al pisar el escenario. Esa actitud fue señalada por los jueces como uno de los aspectos más destacados de su actuación.

Para ellos, el mensaje es claro: "Nadie es demasiado pequeño para hacer algo grande". Y aunque sueñan con ganar la competencia, su motivación inmediata es seguir bailando juntos. Cuando imaginan el premio, lo dicen sin titubeos: viajar a Disney.

Royalty Dance Crew: técnica y constancia

Royalty Dance Crew llega a la final respaldado por una trayectoria consolidada. El grupo aseguró su pase gracias a una propuesta centrada en la técnica, donde fusionaron ballet con danza contemporánea y urbana, mostrando control corporal y cohesión escénica.

No es la primera vez que Royalty pisa el escenario de DGT. Ya habían llegado a la final en la primera temporada, con una propuesta que integraba danza y conciencia social. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante.

En 2025, el grupo obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Hip Hop Dance, logro que les permitió clasificar al mundial de la disciplina en Arizona. Para sus integrantes, el baile ha sido un proceso de sanación y una vía para acceder a escenarios que antes parecían lejanos.

Si obtienen el premio, aseguran que lo destinarían a seguir desarrollando su arte y representando al país fuera de sus fronteras.

Aaron Veras: la música como vocación

Entre los semifinalistas que también lograron avanzar se encuentra Aaron Veras, un baterista de nueve años oriundo de Moca, cuya actuación fue una de las más comentadas de la noche. Aaron interpretó varios instrumentos y cerró su presentación con Guavaberry, de Juan Luis Guerra.

Su relación con la música comenzó a los dos años, influenciado por su entorno familiar. Sus padres, pastores de iglesia, fueron clave en ese despertar artístico. Aunque tuvo un breve paso por una escuela de música, reconoce que gran parte de su formación ha sido autodidacta.

Para Aaron, tocar batería es un don. Si gana el premio, planea invertirlo en un estudio de grabación y nuevos instrumentos, con la mirada puesta en su desarrollo profesional a largo plazo.

Private Stars: disciplina y visión

El otro pase a la final fue para Private Stars, grupo de adolescentes del Private Dance Studio que apostó por una propuesta cargada de nostalgia, con canciones emblemáticas, incluyendo "Pitaste", de Johnny Ventura y "Salta" de la artista infantil Isha.

La conexión emocional con el público y la limpieza de la ejecución les aseguraron avanzar. Las integrantes coinciden en que el proceso ha estado marcado por esfuerzo, caídas y largas jornadas de ensayo. Llevan tres años bailando juntas y aseguran que esa conexión se refleja en escena.

Más allá del concurso, su objetivo es claro: crear una fundación que facilite la formación en danza a niños y jóvenes con recursos limitados. Para ellas, el baile no solo es una expresión artística, sino una herramienta de transformación social.

Repechaje

Varios participantes compiten por regresar. Entre ellos están Inés Díaz, bailarina y acróbata venezolana; Ezequiel Nicora, cantautor dominicano; Almando, cantante con pasado en el béisbol; Maserlyn Núñez, acróbata de suspensión capilar; DNI Junior, grupo infantil; Laura Nanita, comediante; Xavi, cantante; y Yeyo la Estaca, músico con más de 20 años de trayectoria.

La final se acerca y el talento se desborda en el escenario, marcando el momento decisivo de una temporada donde cada historia ha encontrado su espacio para brillar.

El voto del público La decisión final está en manos del público que puede votar por su semifinalista favorito al #6010 hasta las 9:50 p. m. el día de emisión. (RD$32.99 por SMS, impuestos incluidos). Diario Libre ofrece un voto gratuito por participante. El programa se transmite miércoles de 8:00 a 10:00 p. m. por Color Visión, con un pre show en YouTube antes de la gala y un post show con contenido exclusivo. Con la final cerca, el talento y el respaldo del público definirán al próximo ganador.