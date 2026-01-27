Fátima Bosch y Giannina Azar unen moda y conciencia social en desfile a favor del autismo

La moda volvió a demostrar que puede ser un poderoso vehículo de transformación social. En el marco de su visita oficial a la República Dominicana, Miss Universo 2025, Fátima Bosch, protagonizó el desfile "La Corona brilla por el Autismo", que se vistió de la colección Primavera-Verano de Giannina Azar.

El escenario elegido fue el exclusivo hotel Kimpton Las Mercedes,donde no solo resaltaron las piezas de alto impacto visual sobre las majestuosas escalinatas del hotel, sino también la voz de la inclusión, que aporta a una sociedad más justa.

La directora de Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, ofreció unas palabras que marcaron profundamente la noche.

Con un llamado directo a la conciencia social, abordó la dura realidad que enfrentan muchas familias con niños dentro del espectro autista, especialmente en lo relativo al acceso a diagnósticos y tratamientos tempranos.

Citando datos de la Organización Mundial de la Salud, recordó que uno de cada 100 niños nace con autismo, insistiendo en la urgencia de actuar de manera colectiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/img-20260127-wa0171-af3c53a8.jpg Marta Amengual, Sócrates McKinney, Giannina Azar, Fátima Bosch, Magali Febles y María José Unda. (SAMIL MATEO)

"Estos niños pueden ser funcionales, tener dignidad dentro de nuestra sociedad y cumplir su rol. Pero tenemos que ayudarlos, y la única manera es apoyándonos todos:la prensa llevando el mensaje, ustedes llevando el mensaje", expresó Febles, agradeciendo de manera especial a Fátima Bosch por su apoyo voluntario y desinteresado a la causa, así como a los aliados y profesionales involucrados.

El sello del arte y el compromiso

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/img-20260127-wa0168-4815bbbb.jpg Colección primavera-verano de Giannina Azar. (SAMIL MATEO)

La producción general estuvo a cargo de Sócrates McKinney, quien imprimió su sello artístico a un evento donde cada detalle habló de propósito y compromiso.

Este desfile se inscribe dentro de la agenda oficial de Miss Universo en el país y forma parte de la celebración del 70 aniversario de Miss República Dominicana Universo, una conmemoración que resalta siete décadas de legado, proyección internacional y compromiso social del certamen.

