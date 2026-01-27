×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Fatima Bosch
Fatima Bosch

Fátima Bosch y Giannina Azar unen moda y conciencia social en desfile a favor del autismo

El evento se enmarca en la agenda de la visita oficial de Miss Universo a la República Dominicana

  • Mayra Pérez Castillo - Twitter
  • Mayra Pérez Castillo - Facebook
Expandir imagen
Fátima Bosch y Giannina Azar unen moda y conciencia social en desfile a favor del autismo
Giannina Azar y Fátima Bosch. (SAMIL MATEO)
  

La moda volvió a demostrar que puede ser un poderoso vehículo de transformación social. En el marco de su visita oficial a la República Dominicana, Miss Universo 2025, Fátima Bosch, protagonizó el desfile "La Corona brilla por el Autismo", que se vistió de la colección Primavera-Verano de Giannina Azar.

El escenario elegido fue el exclusivo hotel Kimpton Las Mercedes,donde no solo resaltaron las piezas de alto impacto visual sobre las majestuosas escalinatas del hotel, sino también la voz de la  inclusión, que aporta a una sociedad más  justa.

La directora de Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, ofreció unas palabras que marcaron profundamente la noche.

Con un llamado directo a la conciencia social, abordó la dura realidad que enfrentan muchas familias con niños dentro del espectro autista, especialmente en lo relativo al acceso a diagnósticos y tratamientos tempranos.

Citando datos de la Organización Mundial de la Salud, recordó que uno de cada 100 niños nace con autismo, insistiendo en la urgencia de actuar de manera colectiva.

Expandir imagen
[object HTMLTextAreaElement]
Marta Amengual, Sócrates McKinney, Giannina Azar, Fátima Bosch, Magali Febles y María José Unda. (SAMIL MATEO)

"Estos niños pueden ser funcionales, tener dignidad dentro de nuestra sociedad y cumplir su rol. Pero tenemos que ayudarlos, y la única manera es apoyándonos todos:la prensa llevando el mensaje, ustedes llevando el mensaje", expresó Febles, agradeciendo de manera especial a Fátima Bosch por su apoyo voluntario y desinteresado a la causa, así como a los aliados y profesionales involucrados.

El sello del arte y el compromiso

Expandir imagen
Infografía
Colección primavera-verano de Giannina Azar. (SAMIL MATEO)

La producción general estuvo a cargo de Sócrates McKinney, quien imprimió su sello artístico a un evento donde cada detalle habló de propósito y compromiso.

Este desfile se inscribe dentro de la agenda oficial de Miss Universo en el país y forma parte de la celebración del 70 aniversario de Miss República Dominicana Universo, una conmemoración que resalta siete décadas de legado, proyección internacional y compromiso social del certamen.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.