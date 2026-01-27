Fallece el actor Alexis Ortega, voz latina de Spider-Man, a los 38 años

Muere el actor Alexis Ortega. Formó parte de Luis Miguel: la serie y de La Casa de las Flores, ambas producciones de Netflix. ( FUENTE EXTERNA )

El actor mexicano de doblaje y televisión Alexis Ortega, reconocido por ser la voz en español latino de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, falleció este lunes a los 38 años. La noticia fue confirmada por el portal especializado World Dubbing News a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

"Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil", señaló el mensaje, replicado posteriormente por el medio Infobae.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte, y sus últimas publicaciones en redes sociales no advertían problemas de salud.

Nacido el 31 de agosto de 1987 en México, Alexis Ortega inició su carrera profesional en 2013 y rápidamente se consolidó como una de las voces jóvenes más destacadas del doblaje mexicano. Su trabajo dejó una huella profunda en la cultura pop latinoamericana, especialmente entre las nuevas generaciones.

Ortega fue ampliamente reconocido por interpretar a Peter Parker / Spider-Man, encarnado por Tom Holland, en sus primeras apariciones dentro del MCU, participando en Capitán América: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017) y Avengers: Infinity War (2018). Su interpretación se convirtió en una referencia entrañable para millones de fans.

Además, prestó su voz a personajes memorables en producciones como Big Hero 6, donde interpretó a Tadashi Hamada, así como en títulos como Star Wars: Rogue One, Buscando a Dory y Cars 3.

Paralelamente a su carrera en el doblaje, Alexis Ortega desarrolló una sólida trayectoria como actor de televisión.

Alcanzó gran proyección en México con su participación en Luis Miguel: la serie (Netflix), donde interpretó a "El Burro" Van Rankin, y posteriormente formó parte del elenco de La Casa de las Flores, dando vida a Federico "DJ Freddy" Limantour.

Al momento de su fallecimiento, el actor se mantenía activo en proyectos del medio artístico, lo que ha hecho su partida especialmente sorpresiva para colegas y seguidores.