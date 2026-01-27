La historia no contada de America´s Next Top Model, en un documental de Netflix

Tyra Banks, Jay Manuel, Ken Mok y Nigel Barker reflexionan sobre los errores y las críticas que marcaron el legado del famoso concurso de modelos (NETFLIX)

Netflix anunció el estreno de Reality Check: Inside America´s Next Top Model, una serie documental que reexamina el impacto cultural y las controversias que rodearon al popular concurso de modelos emitido entre 2003 y 2018. La producción llegará a la plataforma el 16 de febrero y contará con tres episodios.

El proyecto propone una revisión crítica del programa creado y conducido por Tyra Banks, incorporando testimonios actuales de exconcursantes, jueces y productores, así como material de archivo de situaciones que generaron cuestionamientos años después de su emisión original.

El tráiler adelanta que la docuserie abordará prácticas hoy consideradas problemáticas, como dinámicas de humillación corporal, exigencias estéticas extremas, sesiones fotográficas con representaciones raciales controvertidas y denuncias sobre consentimiento durante las grabaciones. Estos aspectos, ampliamente debatidos en redes sociales en la última década, son analizados desde la perspectiva de quienes formaron parte del ciclo.

Entre las figuras que participan se encuentran Tyra Banks, el productor Ken Mok, el director creativo Jay Manuel, el entrenador de pasarela J. Alexander y el fotógrafo Nigel Barker.

En el adelanto, Banks reconoce excesos en el manejo del programa y admite que el nivel de exigencia respondía a la presión de la audiencia. Barker, en tanto, señala que algunas conductas fueron normalizadas en su momento pese a ser inapropiadas.

La docuserie también recoge los relatos de exconcursantes como Whitney Thompson, Giselle Samson, Shannon Stewart y Dani Evans, quienes describen experiencias de discriminación y presiones para modificar su apariencia. Evans recuerda el procedimiento dental al que fue inducida durante el show y califica algunos episodios como traumáticos.

Uno de los ejes del documental es el debate interno que existió en torno a ciertas decisiones creativas. Jay Manuel afirma que el éxito del programa condicionó muchas elecciones, mientras que Ken Mok admite que, en determinado momento, percibió que el proyecto había superado sus propios límites.

También se incluye el testimonio de Keenyah Hill, quien revive un episodio de acoso sexual ocurrido durante la cuarta temporada.

La producción está a cargo de EverWonder Studio y Wise Child Studios, bajo la dirección de Mor Loushy y Daniel Sivan. Para Jon Adler, productor ejecutivo, el programa fue un fenómeno que marcó la cultura pop, aunque su legado resulta más complejo de evaluar en retrospectiva.

Jason Beekman, de Wise Child Studios, define la serie como una revisión que combina nostalgia con un análisis de temas como género, raza y explotación en la televisión de competencia.

En su apogeo, America´s Next Top Model alcanzó una audiencia estimada de 100 millones de espectadores a nivel mundial y se mantuvo al aire durante 24 temporadas. En declaraciones recientes, Tyra Banks reconoció errores cometidos durante el desarrollo del programa, aunque rechazó que su carrera sea evaluada únicamente a partir de esas polémicas.

también generó reacciones críticas. , ganadora de la primera temporada, expresó su desacuerdo con el enfoque de la producción y explicó que decidió . En redes sociales, cuestionó la revisión del programa desde una óptica actual y manifestó desconfianza hacia los realizadores, además de señalar que la exposición pública le resulta hostil.