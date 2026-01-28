Roberto Ángel anuncia la celebración de la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao

Ministerio de Cultura presenta en el Gran Teatro del Cibao los principales lineamientos de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao, en una rueda de prensa encabezada por el ministro Roberto Ángel Salcedo, junto a autoridades nacionales y provinciales de la región norte del país. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Cultura dio a conocer este miércoles, en el Gran Teatro del Cibao, los principales lineamientos de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao, concebida como un espacio para celebrar la lectura, el pensamiento y la riqueza cultural del norte del país, con la participación de las 14 provincias de la región.

La rueda de prensa en la que se realizó este anuncio estuvo encabezada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, acompañado por la gobernadora de Santiago, Rosa María Santos Méndez, y el senador provincial, Daniel Enrique Rivera Reyes.

También estuvieron presentes el alcalde de Santiago de los Caballeros, José Ulises Rodríguez Guzmán; la senadora de Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz; la embajadora en misión especial de la Vicepresidencia de la República, María Eugenia del Castillo, y el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya.

Asimismo, asistieron las gobernadoras de las provincias Samaná, Montecristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Valverde, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Espaillat, al igual que legisladores de las provincias participantes, junto a representantes institucionales y gestores culturales de la región, en respaldo a una feria concebida como plataforma de integración territorial y proyección de la identidad cibaeña.

El encuentro con los medios contó también con la presencia del director general del Libro y la Lectura, Aquiles Julián; el director de Gestión Literaria, Fari Rosario; el director de Ferias del Libro, Joan Ferrer, y la directora del Gran Teatro del Cibao, Chiqui Checo.

Durante la actividad se informó que el acto oficial de apertura de esta primera edición ferial se celebrará el 19 de abril de 2026, mientras que las actividades se desarrollarán del 20 al 26 de abril en la Ciudad Corazón, fecha esta última en la que tendrá lugar la clausura del evento.

Concepto y programación de la feria

En cuanto al concepto, los organizadores reiteraron que, aunque esta primera edición tendrá como escenario principal la ciudad de Santiago de los Caballeros, la programación y los contenidos incorporarán de manera amplia la representación de todas las provincias del Cibao.

Así, el ministro Salcedo resaltó que este evento será un ejercicio democrático y participativo, en el que cada provincia tendrá protagonismo.

"La idea es que podamos nutrirnos de los valores culturales que hay diseminados en el norte del país", expresó el titular de Cultura, al tiempo que reconoció el firme compromiso y valioso respaldo por parte de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Entre los pormenores anunciados figura la instalación de un gran pabellón central, en el que estarán representadas de forma equitativa las 14 provincias participantes.

Cada territorio contará con días previamente establecidos para destacar su identidad, tradiciones y aportes culturales, y la programación incluirá dedicatorias especiales a dos provincias por día, con énfasis en valores históricos, patrimoniales y sus principales figuras.

Actividades y espacios de la feria

Otros espacios en los que se desarrollarán las más de cien actividades programadas son el Centro León, el Centro Cultural Banreservas y el Centro de la Cultura de Santiago Ercilia Pepín.

De igual modo, se adelantó que la feria dará visibilidad a iniciativas culturales impulsadas desde el Senado de la República, mediante una agenda conjunta con las oficinas senatoriales de las provincias, como parte de un esfuerzo por fortalecer el vínculo entre cultura, territorio y gestión legislativa.

La edición 2026 de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao estará dedicada a Ulises Francisco Espaillat con motivo del bicentenario de su nacimiento.