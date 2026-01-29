Cristian Martínez presenta segunda temporada de la obra teatral "Anaka-O-Na, alba y ocaso"

Cristian Martínez, creador de la obra teatral "Anaka-O-Na, alba y ocaso", de la que vemos una escena en esta imagen. ( FUENTE EXTERNA )

El arquitecto, pintor, escultor y escenógrafo dominicano Cristian Martínez continúa su trabajo de investigación y difusión de la cultura taína con la obra teatral "Anaka-O-Na, alba y ocaso", de la cual es productor general y dramaturgo. La pieza aborda la vida de Anacaona, figura central de la historia indígena de Quisqueya.

La obra, que se presentará en su segunda temporada los días 30 y 31 de enero en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, cuenta con la dirección de Fausto Rojas y la actuación protagónica de Nileny Diptton.

Martínez explicó que el texto se basa en investigaciones históricas sobre los pueblos taínos, con énfasis en el idioma arauaco y en una visión desde la perspectiva indígena, aunque incluye elementos dramatizados para su desarrollo escénico.

Este proyecto forma parte de una línea de trabajo que el autor ha desarrollado durante años en torno a la cultura taína. En ese contexto, ha publicado los libros "Tureyro, areyto de la tierra y el cielo", "Marginalia del manuscrito de Ferrara" y "Vocabula barbara".

Foto de archivo de Cristian Martínez.

El investigador señaló que parte de su documentación proviene de estudios realizados antes de ocupar la dirección del Museo del Hombre Dominicano, cargo que desempeñó durante diez años, así como de investigaciones en archivos históricos en Italia y en el Vaticano. Según indicó, estos documentos ofrecen una visión más compleja de las sociedades taínas de lo que tradicionalmente se ha reflejado en los textos escolares.

De acuerdo con Martínez, Anacaona fue una líder política y militar que gobernó el cacicazgo de Jaragua y ejerció influencia en distintas regiones del Caribe. Su muerte, ordenada por el entonces gobernador colonial Nicolás de Ovando, marcó un punto determinante en la historia de los pueblos originarios de la isla.

Escena de la obra.

El dramaturgo destacó que la obra busca contextualizar los hechos ocurridos en Jaragua como parte del proceso histórico que dio origen a la cultura dominicana y a otros pueblos del continente.

En escena, Nileny Diptton interpreta múltiples personajes, incluyendo el de Anacaona, y trabaja textos en idioma arauaco. La puesta en escena también cuenta con la participación de la artista invitada Néfer Galaxia, quien asume varios roles dentro de la obra.

Martínez expresó su interés en que la pieza pueda presentarse en distintas provincias del país y fuera de la República Dominicana, como parte de un esfuerzo por ampliar el conocimiento sobre la herencia indígena en la región.