DNI Dancers y Gabriella Márquez pasan a la final de Dominicana’s Got Talent

DNI Dancers y Gabriela Márquez dejaron el alma en el escenario de DGT. ( DOMINICANA'S GOT TALENT )

La tercera semifinal de Dominicana’s Got Talent (DGT) estuvo cargada de emoción, talento y mensajes que tocaron el corazón del país. Dos actos muy distintos, pero igualmente poderosos, se alzaron como finalistas de la noche: el grupo DNI Dancers y la joven cantante Gabriela Márquez.

DNI Dancers suben el nivel de la competencia

Los primeros en asegurar su pase a la gran final fueron los chicos de DNI Dancers, quienes demostraron una vez más por qué son considerados uno de los actos más sólidos de la temporada.

Su presentación, inspirada en Capitán Avispa, la película animada creada por Juan Luis Guerra, fue una explosión de energía, creatividad y precisión.

Con una coreografía acompañada de vestuarios alegóricos y la música de la película, el grupo dejó claro que se supera en cada aparición, elevando el nivel de la competencia y arrancando una ovación unánime del público y los jueces.

Originarios del sector Cristo Rey, Dominican Flow DNI es una academia integral con más de 14 años de trayectoria y más de 65 integrantes, dedicada a la formación artística de jóvenes talentos.

Su regreso a DGT tiene un significado especial: en 2020 aplicaron para la segunda temporada, pero no pudieron presentarse debido a que varios integrantes dieron positivo a COVID-19 justo antes de la audición.

Cinco años después, regresaron con más disciplina, entrega y horas incansables de ensayo, logrando una presentación que fue recompensada con el pase directo a la final.

“Para mí la danza significa muchas cosas; es donde me siento en mi zona de confort”, expresó una de las bailarinas. Su meta es clara: dar a conocer su trabajo a nivel mundial y, de resultar ganadores, establecer un espacio propio donde más jóvenes puedan formarse y desarrollar su talento.

Gabriella Márquez: una voz nacida del dolor y la esperanza

El segundo pase a la final fue para Gabriella Márquez, una joven cantante dominicana radicada en Miami, cuya historia ha conmovido a miles de personas dentro y fuera del escenario.

Gabriela llegó a DGT no solo para deslumbrar con su voz, sino para compartir una vivencia marcada por la tragedia y la fe. Su padre, sobreviviente de la tragedia del Jet Set, fue quien la impulsó a cruzar el mar y audicionar en el programa.

Durante su audición interpretó Fly Me to the Moon con una voz cálida, madura y poderosa que dejó al jurado sin palabras y le valió el Golden Buzzer, otorgado por el cantante Manny Cruz, juez invitado de la temporada.

“Sentí como si lo hubiera perdido… no podía viajar, no podía verlo. Fue un shock enorme”, recordó Gabriela al hablar del accidente. Cuando supo que su padre estaba con vida y estable, la música se convirtió en su refugio y en el puente que los mantiene unidos.

Para la noche de la semifinal, Gabriella mostró una nueva faceta: la de compositora. Interpretó una canción inédita, nacida de uno de los momentos más dolorosos de su vida, que se transformó en un himno de memoria, fortaleza y esperanza, un homenaje a las víctimas del Jet Set, una tragedia en el que su padre estuvo a punto de morir.

Cantando en español por primera vez en el programa, logró conmover profundamente al jurado y al público, que le otorgó el segundo pase a la final.

Aunque el inglés sea su idioma dominante, Gabriella reconoce que el español vive en ella gracias a su familia. “Me da vergüencita a veces, pero aquí estamos”, confesó entre risas.

Si gana la competencia, lo tiene claro: ayudar a su familia y celebrar juntos. Y dejó un mensaje para quienes sueñan pero dudan:

“Don’t doubt yourself. Cree en ti, aunque estés solo. Siempre, siempre cree en ti”.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/ozuna-2-5-6a0077ae.jpg Momentos de los actos.

Con dos actos que representan disciplina, resiliencia y pasión, la tercera semifinal de Dominicana’s Got Talent reafirma que el talento dominicano sigue brillando con fuerza rumbo a la gran final.