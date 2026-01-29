¿Cómo impactará el cierre del Comedy Club RD en el humor dominicano?

El Comedy Club de la República Dominicana ha sido el hogar de muchos de los humoristas de este país. ( FUENTE EXTERNA )

Tras casi nueve años de abrir sus puertas al humor en vivo, Comedy Club RD ha anunciado su cierre definitivo para el 1 de febrero de 2026, marcando el fin de una etapa en la historia del stand-up en la República Dominicana.

El comunicado se realizó a través de la cuenta oficial del club en Instagram, donde su equipo agradeció a comediantes, público y comunidad por su respaldo al proyecto desde su apertura.

"Después de casi 9 años de risas, aplausos y noches inolvidables, hoy anunciamos que Comedy Club RD cierra sus puertas el 1 de febrero 2026", se leía en sus redes sociales.

"Seguiremos apostando y apoyando el segmento de entretenimiento y el stand-up comedy, porque creemos en el talento local y en el poder de la risa para unirnos", añadieron los responsables, dejando claro que, aunque cierra el espacio físico, no se trata de un adiós definitivo.

Stand-up dominicano: ¿crisis u oportunidad?

Para Carlos Sánchez, pionero del stand-up en el país, el cierre del Comedy Club no refleja un problema del formato, sino del modelo financiero y de gestión de este espacio en particular.

"El problema del cierre no fue la rentabilidad del stand-up. De hecho, el stand-up está ahora mismo en el mayor momento de su historia. El Comedy Club tuvo golpes financieros que arrastraba por años. Uno de esos problemas fue tratar de abrir en Punta Cana, que fue una decisión adelantada para su tiempo. Eso produjo deuda, y justo cuando comenzaba a recuperarse, llegó la pandemia, lo que generó nueva deuda", explicó.

Sánchez destacó que, en términos escénicos, el formato sigue siendo rentable: "Un escenario pequeño, un micrófono, una luz y un sistema de sonido. El público siempre quiere consumir humor y el formato es económico de producir".

Asimismo, señaló que el apoyo institucional y empresarial sigue siendo insuficiente: "El verdadero desafío es interno y sistémico: el pasivo laboral es muy alto, las liquidaciones afectan a las pequeñas empresas, los alquileres son caros y en dólares, y la carga impositiva es agresiva. Todo esto genera un entorno complicado para que un club sobreviva".

Recesión y hábitos de consumo, según Fernando Pucheu

Por su parte, el comediante Fernando Pucheu destacó que la situación económica actual también incide en el cierre: "El cierre del Comedy Club refleja la recesión económica que hay en el país actualmente, donde no solo el comedy ha cerrado, sino otros espacios de entretenimiento y culturales como Chao Café Teatro, ambos con 7 u 8 años de operaciones".

Pucheu reconoció que el stand-up sigue siendo un nicho en expansión, pero que todavía necesita consolidarse: "Todavía no ha llegado a ser de consumo masivo. Para eso falta que surjan figuras que acerquen a más público. Calidad de comediantes hay; lo que falta es que el público grande los consuma".

También subrayó la importancia de la proyección mediática: "Programas como DGT le han dado oportunidad a varios standuperos de presentarse, y muchos le han sacado provecho; eso hace que ganen público".

Perspectiva del fundador: retos financieros y decisiones difíciles

El propietario y fundador del Comedy Club, Xoinfides Echavarría, conocido como Thomas Comedia, reflexionó sobre los desafíos que enfrentaron.

"Por ser un teatro independiente, es muy importante el apoyo de instituciones como el Ministerio de Cultura, pero nunca llegó la ayuda o el respaldo esperado, considerando que hemos sido gestores de desarrollo de nuevos talentos", explicó.

Entre los factores que llevaron al cierre mencionó la pandemia, los impuestos, la inflación, la economía estancada y alquileres elevados en dólares. "Nos obligaron a mudarnos varias veces intentando reducir costos operativos", afirmó.

A pesar de esto, aseguró que el ecosistema del stand-up seguirá creciendo:

"Existen otras localidades que realizan la misma actividad, lo cual ayudará a continuar desarrollando tanto a los talentos actuales como a los nuevos comediantes. No abriremos otro espacio en el futuro cercano, pero exploraremos otras rutas para aprovechar el trabajo que hemos logrado, especialmente en el exterior".

Voces de los comediantes: un espacio que se convirtió en hogar

El anuncio del cierre generó reacciones entre comediantes y standuperos que hicieron del Comedy Club su escenario.

El venezolano Lendry Williams destacó el valor personal del club: "Ese lugar se convirtió para mí en una casa más, fue un lugar donde alguien que no era de esas tierras se sintió aceptado y bienvenido, donde conocí a grandes personas e hice muy bonitas amistades. Era una satisfacción enorme para mí, siempre quise que mi foto estuviera en la pared como la de grandes comediantes. Gracias a los propietarios por permitirme ser parte de esta historia".

Alexander Corleone describió la situación como un reto para el sector: "Mala noticia para los que trabajamos para el público con propuestas de humor y entretenimiento. Espero esto no sea un adiós, sino un hasta luego. Gracias Thomas y Margarita por permitirme hacer mis locuras y con ellas hacer reír".

Starlyn Ramírez también envió un mensaje de gratitud: "Gracias a Thomas y Margarita por creer en nosotros, por abrir puertas y apostarlo todo en favor del humor. El Comedy siempre se sentirá como mi casa en cualquier lugar o forma".

Riqui Gell, uno de los humoristas que debutó en el espacio, dijo sentirse muy feliz de haber sido parte del proyecto.

"Mi gran sueño fue presentarme allá, y Dios me dio el honor de cumplirlo con tres funciones a casa llena y con un ambiente súper chévere, porque el Comedy inspiraba humor desde que uno entraba. Lamentable noticia para el arte, pero pendiente para apoyar los nuevos proyectos que se traigan".

El futuro del stand-up en República Dominicana

Tanto Sánchez como Pucheu coinciden en que el cierre del Comedy Club no significa el fin del stand-up en el país. La escena se ha diversificado con espacios como Local 3, The Green Room, Velvet Room y The Irish Pub, además de la presencia creciente de contenidos en redes y streaming.

"Cada cierre abre espacio para nuevos talentos. El ecosistema sigue creciendo y renovándose constantemente. La tendencia es clara: cada vez surgen más artistas y más espacios, y el stand-up se está consolidando como una máquina de generar talento y entretenimiento que nadie puede detener", concluyó Sánchez.

Pucheu agregó que "la comunidad del stand-up comedy sigue creciendo cada día más. Incluso estamos terminando nuevos estudios para podcasts y contenidos vía streaming, donde el público podrá seguir disfrutando del talento de los comediantes dominicanos".

A pesar del cierre de Comedy Club RD, el legado del espacio perdura. Lo que comenzó como un proyecto independiente se convirtió en un punto de encuentro para artistas, comediantes y público, dejando una huella en la historia del humor dominicano.

"Mientras algunos espacios cierran, otros emergen, y la comunidad del stand-up continúa creciendo, reinventándose y llevando la comedia a nuevos escenarios, demostrando que, aunque se apague un escenario, el talento y la risa siguen vivos en toda la República Dominicana", coinciden.