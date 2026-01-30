Stefany Guzmán es coronada Reina del Carnaval de Santiago 2026

Stefany Guzmán, representante del sector La Esmeralda, se muestra emocionada tras ser coronada como Reina del Carnaval de Santiago 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía de Santiago coronó a Stefany Guzmán, representante del sector La Esmeralda, como Reina del Carnaval de Santiago 2026, durante una gala celebrada en el anfiteatro del Ayuntamiento, como parte de la programación oficial del carnaval de la ciudad.

En el certamen participaron diez candidatas, de las cuales fueron seleccionadas como finalistas Loreli González, del sector La Herradura, quien obtuvo el título de primera finalista; Virmairi Ramírez, de La Joya, como segunda finalista; Luisana Joaquín, de Las Dianas, tercera finalista; y Scarlett Madera, del Ensanche Bolívar, cuarta finalista.

Durante la actividad también se otorgaron reconocimientos especiales. Lidia Brito, de Villa Olga, recibió el título de Miss Superación; Loreli González, de La Herradura, fue distinguida como Miss Fotogénica; y Luisana Joaquín, de Las Dianas, obtuvo los títulos de Miss Popularidad y Miss Comunicación Social.

En el marco de la ceremonia, José Castillo fue seleccionado como Rey Lechón del Carnaval de Santiago 2026, en reconocimiento a su trayectoria como gestor cultural y deportivo vinculado al carnaval de la ciudad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/2-3-ed97e750.jpg José Castillo y Stefany Guzmán, fueron coronados rey y reina del Carnaval de Santiago.

Como parte de los premios del certamen, la nueva reina recibió RD$100,000, mientras que todas las participantes fueron beneficiadas con contratos de trabajo por un período de un año en la Alcaldía de Santiago.

Durante la gala se realizó la pasarela de despedida de Samantha Dispre, quien concluyó su reinado como Reina del Carnaval de Santiago 2025.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, señaló que el carnaval se encuentra en un proceso de fortalecimiento y reorganización, resultado del trabajo conjunto entre la Alcaldía, los equipos organizadores y los actores vinculados a la celebración. Asimismo, destacó los esfuerzos para proyectar el evento a nivel nacional e internacional.

Por su parte, el director ejecutivo del Carnaval de Santiago, Adalberto Rodríguez, explicó que el relanzamiento del carnaval forma parte de una estrategia institucional basada en un plan de desarrollo que busca consolidar el evento desde una perspectiva cultural, organizativa e internacional.

El jurado

El jurado del certamen estuvo presidido por Francisco Sanchis y conformado por Elvira Castro, Ney Zapata, Mauricio García Salomón, Marlon Anzellotti, Lisbeth Pimentel, Vanessa Tejada, Persio Amadis y Gilbert Mejía.