Bellas Artes anuncia primera convocatoria a pruebas de acceso a escuelas artísticas

La Dirección General de Bellas Artes informó que las demás escuelas artísticas anunciarán sus convocatorias a través de sus redes sociales y página web oficial

    Expandir imagen
    Bellas Artes anuncia primera convocatoria a pruebas de acceso a escuelas artísticas
    La DGBA, junto a la Defae, anunció la primera convocatoria a pruebas de acceso para estudiantes de nuevo ingreso en diversas escuelas artísticas del país, correspondiente al período académico 2026-2027. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Bellas Artes (DGBA), junto a la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada (Defae), anunció la primera convocatoria a pruebas de acceso para estudiantes de nuevo ingreso en diversas escuelas artísticas del país, correspondiente al período académico 2026-2027.

    Esta jornada incluye las escuelas de Bellas Artes de La Romana, Cotuí, Moca, Azua y Puerto Plata, así como la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), la Escuela Nacional de Danza y la Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV), en distintas disciplinas artísticas.

    Los interesados deberán completar el formulario de solicitud para la prueba de acceso de su interés a través de la página web oficial de Bellas Artes.

    La Dirección General de Bellas Artes informó que las demás escuelas artísticas anunciarán sus convocatorias a través de sus redes sociales y página web oficial, por lo que exhortó a los interesados a mantenerse atentos a los canales institucionales.

    El director de la DEFAE, Elvis Guzmán, exhortó a los padres, madres y tutores a mantenerse atentos a los canales oficiales para completar el proceso de inscripción.

    "Exhortamos a todos los padres y madres interesados en acceder a las escuelas de Bellas Artes a estar atentos a la página web y a la cuenta de Instagram de la institución, para inscribirse a través del formulario en línea de las escuelas", expresó Guzmán.

    Asimismo, destacó el impacto de la formación artística en la sociedad, al señalar que: "Las artes son el motor que genera cambios sociales, y Bellas Artes ofrece enseñanza de danza, teatro, música y artes visuales de manera gratuita en 15 provincias y 22 municipios donde están distribuidas las academias de música de esta institución".

    La ENAD y Endanza

    La convocatoria de la Escuela Nacional de Arte Dramático está dirigida a adolescentes y jóvenes de 16 a 23 años interesados en formarse profesionalmente en actuación y teatro.

    Mientras que la Escuela Nacional de Danza convoca a niños y niñas de 7 a 9 años, como parte de su programa de formación en danza clásica y contemporánea.

    Escuela de Bellas Artes La Romana

    En la Escuela de Bellas Artes La Romana se impartirán las disciplinas de iniciación musical, artes visuales, teatro y danza.

    Requisitos de edad:

    • Música: de 7 a 13 años
    • Danza: de 7 a 10 años
    • Artes visuales: de 9 a 14 años
    • Teatro: de 10 a 15 años

    El día de la prueba de acceso los aspirantes deberán asistir de manera presencial. El proceso es gratuito y se realizará en horario regular de las escuelas.

    Para más información, los aspirantes pueden comunicarse a los teléfonos 809-898-2000, extensión 2202, y 809-994-5322, o escribir al correo info.ebalaromana@dgba.gob.do.

    Escuela de Bellas Artes Cotuí

    En Cotuí se impartirán las disciplinas de iniciación musical, artes visuales y teatro.

    Requisitos de edad:

    • Iniciación musical: de 9 a 12 años
    • Artes visuales: de 9 a 13 años
    • Teatro: de 9 a 14 años

    Escuela de Bellas Artes Puerto Plata

    En Puerto Plata, la convocatoria incluye las áreas de iniciación musical y artes visuales.

    Requisitos de edad:

    • Iniciación musical: de 8 a 10 años
    • Artes visuales: de 8 a 13 años

    Curso de Dibujo Preparatorio en la ENAV

    La Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV) anunció el Curso de Dibujo Preparatorio, con una duración de cuatro meses, dirigido a adolescentes y adultos a partir de los 14 años.

    El curso busca preparar a los estudiantes para el examen de admisión a la ENAV, con un programa que abarca línea, encaje, proporción, esquema, detalle y volumen, con énfasis en la figura humana.

    Requisitos:

    • Una foto 2×2
    • Acta de nacimiento (para menores de edad)
    • Copia de cédula o pasaporte (para extranjeros)
    • Certificado de octavo grado o equivalente
