"El Prado en las calles" transforma la Zona Colonial en un museo

La obra de arte "La agricultura" de Francisco de Goya, en el recorrido de "El Prado en las calles", está ubicada en la calle Las Damas de la zona colonial. ( DANIA ACEVEDO )

Santo Domingo amanece distinta cuando el arte decide salir a caminar.

Pero esta vez no lo hace en silencio ni entre muros solemnes, sino a plena luz del día, mezclándose con el tránsito cotidiano, las fachadas históricas y el rumor constante de la Ciudad Colonial.

Tras su paso por Santiago de los Caballeros, el proyecto El Prado en nosotros llega a la capital dominicana como parte de un recorrido nacional que propone algo tan simple como ambicioso: acercar una de las colecciones más importantes del mundo a la experiencia urbana y cotidiana del país.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Eduardo León Jimenes, el Centro León y el Museo Nacional del Prado de España, junto a la Fundación Amigos del Museo del Prado, Kahkow y el Banco Popular Dominicano, ya puede ser contemplada desde la tarde de hoy con dos exposiciones que dialogan entre sí y con la ciudad.

Por un lado, El Prado en las calles, una muestra a cielo abierto que ocupa espacios emblemáticos como la calle Las Damas; y por otro, El Prado en el centro: obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado, distribuida en sedes aliadas de la Ciudad Colonial y Santiago.

La calle como galería

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/b30eb7ef-bfe7-4e65-b43b-e3fdbb6665bb-2af6ffbf.jpg "Bodegón con cacharros", de Francisco de Zurbarán. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/whatsapp-image-2026-01-29-at-41723-pm-a3c3b138.jpeg "Santa Bárbara" de Robert Kampen. (DANIA ACEVEDO) ‹ >

La propuesta urbana es clara: convertir la Ciudad Colonial en un museo de escala internacional, sin boletos ni horarios rígidos.

A lo largo de la calle Las Damas, los transeúntes se encontrarán con reproducciones fotográficas a escala real de algunas de las obras más emblemáticas de la pinacoteca madrileña.

Velázquez, Goya o Rubens aparecen así integrados al paisaje caribeño, provocando encuentros inesperados entre siglos, culturas y miradas.

Esta misma experiencia ya había tomado forma en Santiago, donde el proyecto vistió la valla perimetral del Centro León y la calle Benito Monción. Ahora, en Santo Domingo, la ruta se amplía y se enriquece, sumando capas históricas y simbólicas a una ciudad que ya es, por sí sola, un archivo vivo.

Una ruta cultural

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/fba0759f-8c31-4d6e-92d7-d6b4e566282c-b60148be.jpg Bodegón con pescado, alcachofas, de Clara Peeters. (DANIA ACEVEDO)

Más allá de las reproducciones del Prado, el proyecto apuesta por una lectura contemporánea del legado clásico.

La exposición El Prado en el centro reúne obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado y se despliega en espacios como el Centro Cultural Banreservas, el Centro Cultural de España, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y el Centro León, en Santiago.

A esto se suma el componente local del programa La Residencia, cuyos resultados fotográficos parten de las experiencias vividas por los artistas dominicanos Polibio Díaz, Mayra Jhonson y Fausto Ortiz.

Sus trabajos dialogan con el patrimonio del Prado desde una mirada situada, personal y contemporánea, demostrando que el canon también puede ser un punto de partida, no solo un referente distante.

Como complemento, el proyecto incluye un programa educativo y de animación cultural con visitas mediadas y activaciones que iniciarán el miércoles 4 de febrero.

Estas actividades, articuladas a través de la Metodología para la Integración de las Artes (MIA), buscan conectar los temas de las obras con públicos diversos, ampliando la experiencia más allá de la contemplación.

Con sus dos vertientes -la calle y el centro cultural-, El Prado en nosotros propone una forma distinta de habitar el arte: caminarlo, descubrirlo por sorpresa y hacerlo parte de la vida diaria.

La muestra estará disponible al público hasta finales de marzo de 2026, dejando tiempo suficiente para que Santo Domingo se acostumbre a convivir, una vez más, con la historia del arte a la vuelta de la esquina.

Acciones educativas conjuntas Recorridos mediados por especialistas, en colaboración con la Asociación Dominicana de Historiadores de Arte.

Una obra MIA y obra colectiva Reinterpreta El Prado: experiencia interactiva para descubrir el arte desde nuevas miradas, a través de la Metodología para la Integración de las Artes.

Acciones performáticas en el Teatro Guloya. Desarrollo de movimientos performáticos a través de cuentos, poesías, música y su vínculo con las obras de arte expuestas.

Recorridos mediados en colaboración con la Escuela Nacional de Artes Visuales.

Recorridos mediados por artistas dominicanos participantes en La Residencia artística del Museo Nacional del Prado: Polibio Díaz y Mayra Johnson.

Visitas El Prado en el centro: mediación por cada sede de la exposición de obras de arte contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado; Centro Cultural de España, Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y Centro Cultural Banreservas.