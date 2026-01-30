Bellas Artes abre convocatoria para formar a nuevos talentos en el período 2026-2027

Elvis Guzmán, director de la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada, exhortó a padres y tutores a mantenerse atentos a los canales oficiales de Bellas Artes para el proceso de inscripción del período 2026-2027. ( SUMINISTRADA )

La Dirección General de Bellas Artes (Dgba), junto a la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada (Defae), anunció la apertura de la primera convocatoria a pruebas de acceso para estudiantes de nuevo ingreso en distintas escuelas artísticas del país, correspondiente al período académico 2026-2027.

La convocatoria abarca las escuelas de Bellas Artes de La Romana, Cotuí y Puerto Plata, además de la Escuela Nacional de Arte Dramático (Enad), la Escuela Nacional de Danza y la Escuela Nacional de Artes Visuales (Enav), en diversas disciplinas artísticas.

Los interesados deberán completar el formulario de solicitud para la prueba de acceso a través de la página web oficial de Bellas Artes. La institución informó que las demás escuelas artísticas anunciarán sus convocatorias mediante sus redes sociales y canales oficiales, por lo que exhortó a los aspirantes a mantenerse atentos a esas plataformas.

El director de la Defae, Elvis Guzmán, llamó a padres, madres y tutores a seguir los canales institucionales para completar correctamente el proceso de inscripción.

Destacó además el impacto social de la formación artística y recordó que Bellas Artes ofrece enseñanza gratuita en áreas como danza, teatro, música y artes visuales en 15 provincias y 22 municipios del país.

Convocatoria de la Enad y Endanza

La Escuela Nacional de Arte Dramático dirige su convocatoria a adolescentes y jóvenes de entre 16 y 23 años interesados en formarse profesionalmente en actuación y teatro. En tanto, la Escuela Nacional de Danza convoca a niños y niñas de 7 a 9 años para su programa de formación en danza clásica y contemporánea.

Escuela de Bellas Artes La Romana

En La Romana se impartirán las disciplinas de iniciación musical, artes visuales, teatro y danza. Los requisitos de edad son: música, de 7 a 13 años; danza, de 7 a 10 años; artes visuales, de 9 a 14 años; y teatro, de 10 a 15 años.

El día de la prueba de acceso, los aspirantes deberán asistir de manera presencial. El proceso es gratuito y se realizará en el horario regular de la escuela. Para más información, se habilitaron los teléfonos 809-898-2000, extensión 2202, y 809-994-5322, así como el correo electrónico info.ebalaromana@dgba.gob.do.

Escuela de Bellas Artes Cotuí

En Cotuí se ofrecerán las disciplinas de iniciación musical, artes visuales y teatro. Los rangos de edad son: iniciación musical, de 9 a 12 años; artes visuales, de 9 a 13 años; y teatro, de 9 a 14 años.

Escuela de Bellas Artes Puerto Plata

En Puerto Plata, la convocatoria incluye las áreas de iniciación musical, dirigida a niños de 8 a 10 años, y artes visuales, para aspirantes de 8 a 13 años.

Curso de Dibujo Preparatorio en la Enav

La Escuela Nacional de Artes Visuales anunció la apertura del Curso de Dibujo Preparatorio, con una duración de cuatro meses, dirigido a adolescentes y adultos a partir de los 14 años.

El programa busca preparar a los estudiantes para el examen de admisión a la Enav e incluye contenidos como línea, encaje, proporción, esquema, detalle y volumen, con énfasis en la figura humana.

Entre los requisitos figuran una foto 2×2, acta de nacimiento para menores de edad, copia de cédula o pasaporte para extranjeros y certificado de octavo grado o equivalente.