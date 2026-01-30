Instituto Duartiano y clubes de autos realizarán "Caravana por la Patria 2026" este domingo

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, encabezará la Caravana por la Patria. ( FUENTE EXTERNA )

El rugir de los motores clásicos y el fervor patriótico volverán a tomar las calles de la capital este domingo 1 de febrero, de la mano del Instituto Duartiano y los principales clubes de autos antiguos del país, una nueva edición de la "Caravana por la Patria", un evento diseñado para toda la familia en conmemoración del 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte y el inicio del Mes de la Patria.

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, encabezará esta jornada cultural y recreativa que busca exaltar los ideales del Patricio y los valores nacionales a través de un desfile que transportará a los asistentes a un pasado lleno de nostalgia.

"La caravana será una forma de destacar la historia dominicana a través de estos vehículos, que siguen siendo un símbolo de nuestra identidad y orgullo nacional", resaltó Gómez Ramírez.

La ruta de la caravana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/31/8c8829d9-4c6f-47f8-a55e-203ca997a37f-662159e2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/31/da106de9-a999-46a5-9fbd-e7a91ade76e9-b9e4c51d.jpg Algunos de los vehículos que estarán en el desfile. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

A diferencia de años anteriores, la ruta de este 2026 se centrará en un espectacular recorrido por todo el litoral Sur de la ciudad, que tendrá como punto de partida con una ceremonia oficial que iniciará a las 3:00 de la tarde en la histórica Puerta de San Diego, ubicada en la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó, antigua Avenida del Puerto).

Luego, el trayecto de ida del desfile avanzará por la avenida George Washington (Malecón) y una parte de la Autopista 30 de Mayo, para retornar en la calle San Juan Bautista, en las inmediaciones de la Ciudad Ganadera.

El trayecto de regreso de los vehículos será por la 30 de Mayo y el Malecón hasta la calle Paseo Presidente Billini, girando a la izquierda en la calle Palo Hincado hasta la meta final frente al Altar de la Patria, en el Parque Independencia.

Clubes participantes

La población tendrá la oportunidad única de apreciar, fotografiar e interactuar con decenas de unidades icónicas, algunas con más de 70 años de fabricación. Entre las entidades que dirán presente se encuentran el Club de Autos Antiguos y Clásicos de la RD (CAACRD) y el Club Dominicano de Volkswagen Cepillo.

Además, el Mercedes Benz Classic Club, Club Mustang de la República Dominicana, Club Caprice Classic, GM Power y Coleccionistas Dominicanos de Autos Antiguos (CDAA) y el Club Cars & Coffee de la República Dominicana.