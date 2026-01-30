Muere Pedro Torres, reconocido productor de Televisa, a los 72 años

Muere Pedro Torres. En esta imagen de archivo se ve al productor en un evento de la industria audiovisual. ( FUENTE EXTERNA )

El productor Pedro Torres, uno de los nombres más influyentes de la televisión mexicana, falleció a los 72 años el 29 de enero de 2026, luego de una larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que padecía desde hace varios años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que expresaron su profundo dolor y destacaron su legado creativo.

"Con profundo dolor compartimos que nuestro querido Pedro Torres partió en paz, rodeado de su familia, tras enfrentar con valentía una enfermedad que nunca apagó su espíritu creativo ni su amor por la vida", indica el mensaje familiar.

Pedro Torres, quien comenzó su carrera en Televisa en la década de los setenta, es reconocido por su papel como pionero en la introducción de nuevos formatos televisivos en México.

Entre sus proyectos más emblemáticos se encuentra la adaptación del popular Big Brother, un reality show que logró gran éxito en el país, consolidándose como un fenómeno mediático.

A lo largo de su carrera, Torres experimentó con diversos formatos internacionales, adaptándolos al gusto y contexto del público mexicano. Su capacidad para transformar ideas innovadoras en grandes éxitos lo posicionó como uno de los productores más influyentes en la historia de la televisión nacional.

En el comunicado, la familia de Torres también destacó su carácter visionario: "Pedro fue un hombre apasionado, generoso y visionario. Su legado permanecerá en cada proyecto que impulsó y en cada persona que inspiró con su trabajo."

Torres estuvo casado en dos ocasiones. Su pareja actual, Saddy Abaunza, lo acompañó durante los últimos años de su vida y fue un pilar fundamental en su proceso de enfermedad. Anteriormente, estuvo casado con la actriz y cantante Lucía Méndez, con quien mantuvo una relación muy mediática en la década de los ochenta.

El productor deja tres hijos: Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres, quienes también participaron en el comunicado de despedida, agradeciendo las muestras de cariño recibidas: "Nuestro padre nos enseñó a luchar, a crear y a nunca rendirnos. Hoy lo despedimos con amor y gratitud".

A lo largo de su carrera, Torres no solo se dedicó a la producción de telenovelas y programas de televisión, sino que también incursionó en la producción de comerciales y proyectos cinematográficos, siempre con un estilo innovador que lo distinguió en la industria.

Su habilidad para detectar tendencias y transformarlas en productos exitosos fue ampliamente reconocida por sus colegas y críticos.

La comunidad artística en redes sociales comenzó a rendir tributo a Torres, recordando su impacto en la evolución de la televisión mexicana. Actores, cantantes y otros productores expresaron su pesar por la pérdida de quien fue considerado un mentor y figura clave en el desarrollo de la televisión contemporánea en México.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/3-3-fe50b011.jpg

El legado de Pedro Torres no solo se refleja en sus proyectos, sino también en la transformación de la televisión mexicana en las últimas décadas, al abrir espacio a formatos de convivencia y reality shows que marcaron una época.

Reacción de la actriz Lucía Méndez, su exesposa

Las ceremonias de despedida se realizarán en privado, aunque la familia no descartó la posibilidad de realizar un homenaje público en las próximas semanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/3-4-58e18248.jpg Foto de archivo de Lucía Méndez y Pedro Torres con su hijo en 1990.

Lucía Méndez, quien estuvo casada con Torres entre 1989 y 1996, se despidió de él en redes sociales con un emotivo mensaje.

"Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz".