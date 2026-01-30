Netflix estrena la cuarta temporada de Bridgerton y pone el foco en el segundo hijo de la familia

Benedict marca un giro emocional en la nueva temporada. En la imagen Luke Thompson, el actor que lo interpreta, durante la presentación de la serie de televisión. ( FUENTE EXTERNA )

Después de dos años de espera, Bridgerton estrenó este miércoles la primera parte de su cuarta temporada en Netflix, compuesta por cuatro episodios ya disponibles desde la madrugada para el público de República Dominicana. La segunda parte, que completará la historia, llegará a la plataforma el próximo 26 de febrero.

La nueva entrega marca un giro importante en la narrativa de la exitosa serie ambientada en la Inglaterra del período de la Regencia, al adoptar un tono más oscuro, melancólico e intrigante, según adelantaron parte de su elenco en entrevistas recientes.

En esta ocasión, la trama se centra en Benedict Bridgerton, el segundo de los hermanos, interpretado por Luke Thompson.

Conocido hasta ahora por su espíritu libre, bohemio y su rechazo a las convenciones sociales, Benedict entra finalmente al mercado matrimonial, presionado por su madre, Lady Violet Bridgerton.

El punto de inflexión ocurre durante un elegante baile de máscaras, donde conoce a una misteriosa joven conocida como la Dama de Plata, que resulta ser Sophie Beckett (Yerin Ha), hija ilegítima de un conde y relegada al papel de sirvienta por su cruel madrastra, Lady Araminta Gun, interpretada por Katie Leung.

Inspirada en el cuento clásico de Cenicienta, la historia retoma el romance desde una mirada más adulta y compleja. Sophie huye del baile al marcar las doce, dejando atrás un guante blanco, mientras Benedict queda obsesionado con encontrarla sin conocer su verdadera identidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/avril-lazala-5-8c77c130.jpg La actrizYerin Ha y el actor Luke Thompson posan juntos antes de la próxima temporada de Bridgerton. (Gavin Bond/Netflix)

Las actrices Katie Leung, Golda Rosheuvel (reina Carlota) y Adjoa Andoh (lady Danbury) coincidieron en que esta temporada va más allá del romance tradicional. “No se trata solo de los amantes”, explicó Rosheuvel, destacando que la serie amplía su enfoque hacia los hogares, las amistades, el mundo laboral y las tensiones sociales de la época.

Leung, por su parte, pidió empatía para su personaje, señalando que la aparente crueldad de Lady Araminta responde a una lógica de supervivencia en una sociedad implacable con las mujeres sin respaldo económico masculino. “Hay mucho en juego, pero tiene buenas intenciones”, afirmó.

Otro eje central es la relación entre la reina Carlota y lady Danbury, una amistad forjada durante décadas y que en esta temporada se ve puesta a prueba por conflictos emocionales y políticos. Rosheuvel adelantó que, por primera vez, la reina recurre abiertamente a su autoridad frente a su amiga.

Desde su estreno en 2020, Bridgerton se ha convertido en un fenómeno cultural y en una de las series más vistas de Netflix, con más de 82 millones de hogares en sus primeros 28 días.

La producción de Shonda Rhimes ha sido reconocida por su enfoque inclusivo, su diversidad racial y sus licencias creativas frente al rigor histórico, elementos que siguen presentes en esta cuarta temporada .

