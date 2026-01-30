La Vega inicia este domingo el Carnaval Vegano 2026 con Yiyo Sarante y Shadow Blow

El Carnaval Vegano es una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de la República Dominicana, reconocido por sus desfiles de diablos cojuelos, su música y la masiva participación del público cada año. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El Carnaval Vegano 2026 iniciará su calendario artístico este domingo 1 de febrero con un concierto que tendrá como protagonistas al salsero Yiyo Sarante y al exponente urbano Shadow Blow, en el cierre de la primera salida del tradicional desfile de carrozas y personajes del carnaval.

La presentación está pautada para las 7:00 de la noche en la avenida Pedro A. Rivera, donde cada año se congregan miles de personas para disfrutar de una de las expresiones culturales más emblemáticas de la República Dominicana.

Las actividades del carnaval continuarán los domingos 8, 15 y 22 de febrero, y concluirán el viernes 27 del mismo mes.

El evento será transmitido por televisión a nivel nacional e internacional a través de Microvisión, canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, canal 25, desde Santiago para todo el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/yiyo-sarante-y-shadow-blow-416d9a80.jpg Yiyo Sarante y Shadow Blow

La producción

La producción general del Carnaval Vegano 2026 está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano. Además de los conciertos, las transmisiones contarán con la animación de figuras reconocidas del entretenimiento como Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames, Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Alberto Vargas, Los Nobel Poppys, Adalberto Crespo y el diputado por el PLD, Bray Vargas, entre otros.

El Carnaval Vegano es considerado uno de los más importantes del país por su historia, su organización y la masiva participación del público, consolidándose cada año como un referente cultural y festivo a nivel nacional.