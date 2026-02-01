Primer encuentro literario del 2026 del Ateneo Insular

Interioristas en el primer encuentro literario del Ateneo Insular de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Catalogado por don Bruno Rosario Candelier como «memorable», este primer encuentro del año 2026 fue dedicado a dos grandes escritores dominicanos: César Augusto Zapata y Carlos García Lithgow.

La actividad se realizó el sábado 17 de enero en el Centro de Espiritualidad San Juan de la Cruz, ubicado en Las Lajas de El Caimito, La Vega, y acompañaron a los invitados y al maestro:

Marino Berigüete, Dinorah García Romero, Irene Veras, Evelyn Ramos, Juan de Jesús Santos, William Acevedo Fernández, Carmen Pérez Valerio, Rita Díaz Blanco, Alexandra Borbón, Nelly Morilla, Minerva Hernández García, Ramón Tapia y Luis Quezada

La poesía de César Augusto Zapata

La sesión matinal se dedicó a la poética de César Augusto Zapata, cuyas obras fueron estudiadas por Luis Quezada: Valoración conceptual del poemario Abrapalabra; Evelyn Ramos: Valoración estética del poemario Jardín de los augurios, estudio que, en palabras de Quezada Pérez, «sorprendió a todos por el nivel y calidad del ensayo».

De Vianibel Valerio se leyó su «Valoración simbólica del poemario Las edades del instante» y de Miguelina Medina «Valoración espiritual del poemario titulado Sala de espera». Bruno Rosario Candelier presentó «Valoración literaria del poemario Cuarto menguando».

Y César Augusto Zapata: «Testimonio intelectual y estético de mi creación poética», momento que dio paso al almuerzo donde compartieron en koinonía todos los participantes.

Te puede interesar Ateneo Insular Internacional celebra su encuentro de fin de año junto a José Luis Vega

La obra de Carlos Heriberto García Lithgow

En la sesión vespertina, dedicada a la poética del eminente cardiólogo y escritor dominicano Carlos Heriberto García Lithgow, se dio el segundo banquete intelectual y espiritual con las exposiciones de Luis Quezada Pérez: Ponderación espiritual de Sombras bajo el Sol; Juan de Jesús Santos: Ponderación estética de Sombras bajo el Sol; Bruno Rosario Candelier: Ponderación literaria de Sombras bajo el Sol.

Finalmente, Carlos García Lithgow dio un «testimonio intelectual y estético» de su creación poética.

Las ponencias

En su apreciación, Bruno Rosario Candelier expuso que «César Augusto Zapata es un creador dominicano que cultiva la narrativa, la poesía y el ensayo desde los años 90 del siglo xx y que ha publicado varios libros; se desenvuelve en el ámbito cultural y ha hecho de la palabra la vía de expresión de su creación verbal que asume con consciencia del sentido, consciencia de la palabra y consciencia del talento creador».

Manifestó que, «como escritor, es un cultor de la sensibilidad y la conciencia puesto que canaliza lo que intuye a la luz de lo que capta su sensibilidad de lo viviente; hace uso del lenguaje del yo profundo y revela el sentido de fenómenos y cosas mediante la belleza que emociona y el valor que edifica.

En el poema "Elegía de mí", del poemario Cuarto menguando, da cuenta del poder de su sensibilidad al entrar en contacto con los datos sensoriales de las cosas:

«En un patio de barrio conocí el mundo. / Los lagartos miraban con curiosidad humana / al niño solo que yo era. / El árbol de aguacate donde, según mi padre,

habitaba una serpiente que comía / savia por las noches y susurraba coplillas».

En cuanto al segundo invitado expresó que «una grandiosa y memorable obra poética irrumpe en los escenarios del arte de la creación verbal: se trata del libro de Carlos García Lithgow Sombras bajo el sol (Santo Domingo, Editora Manatí, 2025), con un hermoso formato que conforma una cartografía interior de la conciencia».

«Carlos García Lithgow ausculta el interior de lo viviente para captar el sentido de fenómenos y cosas, tarea que distingue a los genuinos poetas cuando testimonian su valoración conceptual, estética y espiritual de la realidad que su sensibilidad y su conciencia captan y valoran», apuntó:

«Porque todo lo que ha vibrado en estas hojas, / lo ha hecho para ser llevado dentro. / Y todo lo que permanece, no está afuera / Está ahora en quien sostiene el libro abierto. / Y decide si lo cierra...o lo predica» (Sombras bajo el sol, p. 195).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/bruno-rosario-candelier-junto-a-carlos-garcia-lithgow-izq-y-cesar-zapata-foto-ateneo-insular-0e656210.jpg Carlos García Lithgow,Bruno Rosario Candelier y César Zapata. (FUENTE EXTERNA)

Evelyn Ramos Miranda, por su parte, manifestó: «En esta obra, César Augusto me impactó con el poema "Imagen del muerto". En él nos coloca frente a la imagen de la muerte como un espejo del ser, como si el yo estuviera confrontado consigo mismo en su disolución.

"Duele mi imagen" sugiere que el yo no es un ente fijo, sino una herida abierta.

"Lo abierto que no sangra" evoca a Heidegger y su idea de que el hombre es la clara (Lichtung), el lugar donde el ser se revela: el poema parece decir que somos un espacio abierto en el que el ser pasa, pero sin producir sangre, sin drama, con la neutralidad de lo inevitable».

Vianibel Valerio expuso que: «El título Edades del instante nos ofrece una clave central para comprender la esencia poética que recorre el libro [...]. Pero ¿por qué edades? —inquirió la joven intérprete—: si lo pensamos desde una lectura crítica y del propio texto las "edades" no deben entenderse como etapas biológicas ni históricas, sino como estados del alma, formas de conciencia del ser que se manifiestan dentro de un mismo instante».

«Zapata recurre al plural porque su poesía no reconoce una sola edad, sino muchas que conviven a la vez. Cada poema parece nacen de una de ellas o, quizás, de todas reunidas en un mismo punto de conciencia», agregó.

Con estas muestras revelamos nuestra complacencia al confirmar, una vez más, la definición que hizo el fundador de estas instituciones culturales, don Bruno Rosario Candelier, recordada emotivamente por Luis Quezada Pérez: