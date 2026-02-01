La inauguración de “El Prado en nosotros” comenzó puertas adentro, antes de lanzarse a la calle.

El punto de partida fue el Centro Cultural de España, donde representantes de las instituciones aliadas con este proyecto, liderado por la Fundación Eduardo León Jimenes, tomaron la palabra para dar contexto a un proyecto que, más que una exposición, es una declaración de intenciones.

Allí se habló de alianzas, de continuidad, de acceso y de la convicción de que el arte cobra otra dimensión cuando se encuentra con la ciudad.

Tras los discursos, el ambiente cambió.

La formalidad dio paso al movimiento para iniciar el recorrido inaugural de “El Prado en las calles”, que se desplegó de dos maneras: algunos asistentes abordaron un trenecito que avanzó por la Zona Colonial, mientras otros optaron por caminar, integrándose desde el primer momento al pulso real de las calles.

Esa doble forma de desplazamiento resumió muy bien el espíritu del proyecto: abierto, flexible, cercano.

Una ciudad como marco cultural

El recorrido estuvo acompañado por la curadora en jefe del Centro León, Sara Hermann, quien fue hilando el relato con explicaciones claras y precisas.

Cada obra había sido elegida en función del edificio que la rodea: el Museo de las Casas Reales, el Panteón de la Patria, la Fortaleza de Santo Domingo, el Hostal Nicolás de Ovando, entre otros.

Nada parecía impuesto. Todo parecía responder a una lógica de respeto y conversación entre épocas, lenguajes y espacios. La Zona Colonial no funciona aquí como telón de fondo, sino como un actor más del relato.

Tras el recorrido por las calles de la Zona Colonial, la inauguración continuó en el Centro Cultural Banreservas y el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, donde los asistentes visitaron las otras dos dimensiones del proyecto.

Una de ellas, “El Prado en el centro: obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado”, que está distribuida en estas dos sedes aliadas, además del Centro Cultural de España (y el Centro León, en Santiago), donde el legado clásico se reinterpreta desde lenguajes contemporáneos.

Por otro lado, los resultados fotográficos de “La Residencia”, a partir de las experiencias de los artistas dominicanos Polibio Díaz, Mayra Jhonson y Fausto Ortiz, cuyas obras se exhiben en estas cuatro sedes culturales.

Sus obras aportan una lectura local, sensible y situada, reforzando la idea de que este no es un proyecto importado, sino construido desde el diálogo.

A medida que avanzaba la mañana, la inauguración fue perdiendo protocolo y ganando conversación. Se mezclaron turistas curiosos, vecinos, invitados y transeúntes ocasionales. Más que una apertura formal, fue un gesto colectivo: un pacto ciudadano con el arte entendido como bien común.

Los asistentes

El acto de inauguración, encabezado por la Dra. María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León, tuvo lugar en el Centro Cultural de España, y contó con la presencia de Alfonso Palacio, director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado; Nuria de Miguel, secretaria general de la Fundación Amigos del Museo del Prado; e Inés Cobo, conservadora Ediciones Arte Contemporáneo de esta Fundación.

El evento contó además con la presencia del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; Lorea Arribalzaga Ceballos, embajadora de España en RD; y el director de Museos, Carlos Andújar.

Además de los representantes de las instituciones aliadas, Héctor José Rizek, Grupo Rizek; José Mármol, del Banco Popular Dominicano; Carmen Rita Cordero, del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón; Mijail Peralta Rodríguez, del Centro Cultural Banreservas; Miriam Arredondo, del Centro Cultural de España; y Haydeé de Rainieri, del Centro Cultural Rainieri.

También asistieron representantes de medios de comunicación y líderes comunitarios que se dieron cita para celebrar la llegada de este patrimonio artístico al centro de la ciudad.

Alfonso Palacio, director adjunto de conservación e investigación del Museo del Prado, recordó que esta iniciativa nació hace 15 años en República Dominicana y que hoy regresa no para repetirse, sino para evolucionar.

Cuando el recorrido terminó, la ciudad siguió su curso. Pero algo había cambiado: el arte no solo se exhibió: salió a encontrarse con la gente y, en ese cruce, transformó la experiencia de la ciudad.

Fotos: Dania Acevedo