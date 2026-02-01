×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
José "El Negro" Betancourt
José "El Negro" Betancourt

Darán el último adiós a José "El Negro" Betancourt

Familiares y amigos se reunirán este lunes en Santo Domingo para despedir al fotógrafo venezolano y compañero de vida de Sonia Silvestre

    Expandir imagen
    Darán el último adiós a José "El Negro" Betancourt
    Familares y amigos se reunirán este lunes para despedir a José "El Negro" Betancourt, quien fue compañero de vida de Sonia Silvestre. (FUENT)

    Este lunes 2 de febrero, Santo Domingo rendirá homenaje a José "El Negro" Betancourt, quien fuera durante más de tres décadas compañero de vida de la artista dominicana Sonia Silvestre.

    El fotógrafo venezolano, recordado tanto por su obra como por su cercanía humana, será velado en la Funeraria Protectora La Altagracia, en el Salón Dorado, un espacio donde familiares, amigos y colegas podrán darle el último adiós.

    El velatorio se realizará desde las 10:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en la sede ubicada en la avenida Simón Bolívar #57. Será un encuentro marcado por los recuerdos, las conversaciones compartidas y, sobre todo, por la gratitud hacia una vida vivida con sensibilidad artística.

    Un adiós cargado de memoria y afecto

    Expandir imagen
    Infografía

    Betancourt falleció el pasado domingo 25 de enero, mientras recibía atenciones médicas en el hospital Marcelino Vélez Santana.

    La noticia fue confirmada por el actor y cantante Franklin Soto, quien explicó que fueron los hijos del fotógrafo, Andrés y Eloiza, quienes le comunicaron el deceso mientras realizaban las diligencias correspondientes en el centro de salud.

    Más allá de la noticia, lo que permanece es la huella. Su sonrisa abierta, su amor por la buena música y la buena comida, y su mirada entrenada para capturar instantes quedarán en la memoria de quienes lo conocieron.

    A eso se suma su historia de vida junto a la cantante y compositora dominicana Sonia Silvestre, con quien compartió más de tres décadas de relación y un vínculo profundamente creativo y afectivo.

    Sonia, una de las voces más emblemáticas de la canción social y romántica dominicana, falleció en 2014, dejando un legado musical de enorme peso cultural.

    Quienes acudan al velatorio no solo despedirán a Betancourt, sino que también evocarán esa historia compartida que marcó a toda una generación. Un adiós sereno, atravesado por la memoria y el cariño.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.