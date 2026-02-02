Yiyo Sarante y Shadow Blow animan apertura del Carnaval Vegano 2026

Yiyo Sarante durante su actuación en la primera salida del Carnaval Vegano. ( SUMINISTRADA )

Miles de personas asistieron el domingo a la primera salida del famoso Carnaval Vegano 2026, llenando las calles de la ciudad de música y colorido, con el esperado desfile de carrozas y personajes de los diablos cojuelos.

Al final de la jornada carnavalesca, el público de distintos puntos del país disfrutó del primer concierto con la salsa de Yiyo Sarante y la música urbana de Shadow Blow en la gran tarima de la avenida Pedro A. Rivera.

La apertura estuvo a cargo de Shadow Blow con sus canciones "Solo tu y yo", "Corre corre", "Mensaje directo", "Tu amor y el mío" y "No te vayas", entre otros aclamados por la gran audiencia.

En tanto Yiyo Sarante aprovechó su tiempo para poner a cantar y a bailar salsa a la multitud con sus éxitos "Mi todo", "Pirata", "Corazón de acero", "Qué agonía", "Me va extrañar", "Un hombre normal" y "Sálvame".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/carnaval-kendry-3011aa2f.jpg Los diablos cojuelos protagonizan el desfile del Carnaval Vegano, uno de los símbolos culturales más emblemáticos del país. (CORTESÍA DE KENDRY RIVERA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/carnaval-kendry-rivera-2a5679d0.jpg Comparsas llenan de color y tradición las calles de La Vega durante la primera salida del Carnaval Vegano 2026. (CORTESÍA DE KENDRY RIVERA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/carnaval-vegano-kendry-rivera-184775a2.jpg La identidad cultural vegana se expresa a través de las comparsas en la apertura del carnaval. (CORTESÍA DE KENDRY RIVERA) ‹ >

Próximas fechas del Carnaval Vegano 2026

Quedan pendientes las salidas de los próximos domingos 8, 15 y 22, y el viernes 27 de febrero.

Transmisión del evento

El Carnaval Vegano llega a los hogares por televisión nacional e internacional a través de Microvisión , Canal 10 de Telecable Central , y Luna TV , Canal 25, en Santiago y para todo el país. La producción general del Carnaval Vegano 2026 está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano .

llega a los hogares por televisión nacional e internacional a través de , Canal 10 de , y , Canal 25, en y para todo el país. La producción general del está a cargo de y . Las transmisiones y los conciertos del evento cuentan con la animación de reconocidos talentos como Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames, Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Alberto Vargas, Los Nobel Poppys, Adalberto Crespo y Bray Vargas, entre otros.