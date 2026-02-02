Editorial española publicará edición internacional de libro sobre Juan Luis Guerra

El escritor dominicano Euri Cabral y el presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalión, Basilio Rodríguez, durante la firma del contrato para la edición internacional del libro Juan Luis Guerra: Compromiso y Poesía, en Madrid. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo Editorial Sial Pigmalión, casa editorial española con casi tres décadas de trayectoria y un catálogo que reúne a más de 2,750 autores de cuatro continentes, lanzará una edición internacional del libro Juan Luis Guerra: Compromiso y Poesía, escrito por el comunicador y ensayista dominicano Euri Cabral.

El acuerdo de publicación fue formalizado durante una visita realizada por Cabral a la sede de la editorial, ubicada en el centro de Madrid, donde firmó el contrato junto al presidente del grupo, Basilio Rodríguez.

Rodríguez explicó que el Grupo Editorial Sial Pigmalión ha incorporado desde hace años a un número significativo de autores dominicanos a su catálogo, y que la publicación de esta obra busca afianzar la proyección internacional de los valores literarios de la República Dominicana.

"Con el libro Juan Luis Guerra: Compromiso y Poesía tenemos grandes expectativas como editora. Es una obra bien escrita, atractiva y novedosa, que resume con rigor una parte esencial de la vida y de la dimensión del artista dominicano de mayor proyección internacional, señaló Rodríguez.

Agregó que el libro será promovido en importantes ferias del libro de Iberoamérica, entre ellas las de Bogotá, Guadalajara, Madrid y la República Dominicana.

Un ensayo biográfico sobre el artista

Por su parte, Cabral agradeció a la editorial española por valorar su trabajo investigativo y asumir el compromiso de llevar la obra a un público internacional. Aclaró que el libro no es una biografía tradicional, sino un ensayo biográfico que aborda lo que representa Juan Luis Guerra para la música dominicana, su impacto global y su proceso de conversión al cristianismo.

Pocos artistas pueden exhibir un historial de éxito y trascendencia como el de Juan Luis Guerra. Ha sido elogiado por las publicaciones más influyentes del mundo, distinguido por los principales premios de la industria musical y creador de temas convertidos en éxitos universales, expresó el autor.

Cabral destacó que el músico dominicano ha vendido más de 70 millones de discos, ha ganado tres premios Grammy, 27 Latin Grammy y tres Gran Soberano, logros que, a su juicio, conforman una trayectoria que merece ser contada y conocida a nivel internacional.

Primera edición internacional ampliada

El libro Juan Luis Guerra: Compromiso y Poesía tuvo dos ediciones dominicanas en 2008, publicadas por Editorial Ianna. Esta nueva entrega será la primera edición internacional, corregida, ampliada y actualizada.

Según informó la editorial, el plan contempla presentaciones oficiales en República Dominicana, Colombia, España y México a lo largo del año 2026, como parte de la estrategia de difusión internacional de la obra y de la literatura dominicana contemporánea.