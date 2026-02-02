Marcello Hernández heredó su humor ágil de su padre dominicano

Marcello Hernández, una de las figuras emergentes más destacadas de Saturday Night Live y reciente protagonista de un especial en Netflix, atribuye gran parte de su sentido del humor a la influencia de su padre dominicano, Joaquín Hernández.

Con él mantiene una relación muy cercana a pesar de la separación de sus padres cuando él tenía apenas cinco años.

En una entrevista concedida a The New York Times, el comediante explicó que, aunque creció principalmente bajo el cuidado de su madre cubana, siempre estuvo muy unido a su padre, a quien reconoce como una figura clave en la formación de su personalidad humorística.

"La comedia dominicana se distingue por mucho sarcasmo", afirmó Hernández. "Hablamos muy rápido. Es una gran personalidad", añadió, al describir el estilo que, según él, marcó su manera de hacer reír.

Ese humor ágil, cargado de ironía y observación cultural, se ha convertido en uno de los sellos del trabajo de Hernández dentro de SNL, donde interpreta personajes que exploran la identidad latina en Estados Unidos desde una mirada cómica y provocadora.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/kiko-2-981da712.jpg Foto de archivo del humorista Marcello Hernández junto a su padre Joaquín "Burín" Hernández. (Fuente externa)

Nacido en Miami, Marcello Hernández tuvo una infancia marcada por el movimiento constante. Su madre, Isabel Cancela, emigró de Cuba y crió a su hijo en medio de un proceso de adaptación cultural, lingüística y social. Durante su niñez, Hernández vivió en España y en la República Dominicana antes de establecerse definitivamente en Estados Unidos, una experiencia multicultural que más tarde se reflejaría en su comedia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/kiko-1-fb8c4a6f.jpg Marcello Hernández y su madre Isabel Canela. (Marcello Hernández/ Instagram)

El propio Hernández se describe como un niño difícil y recuerda haber sido diagnosticado con trastorno por déficit de atención, diagnóstico que su madre rechazó con firmeza. Aun así, el comediante habla de ella con profunda admiración.

"No puedes juzgarla, hacía todo lo que podía", dijo, reconociendo los sacrificios que implicó criar a un hijo en un país nuevo mientras aprendía el idioma y la cultura.

Antes de la fama

Antes de alcanzar el reconocimiento, Hernández mostró talento como jugador de fútbol, pero fue una clase de arte dramático en la secundaria la que cambió su rumbo.

Una obra de John Leguizamo lo impulsó a competir en certámenes estudiantiles y a soñar con una carrera sobre los escenarios. Tras graduarse en la Universidad John Carroll, en Ohio, atravesó años difíciles, durmiendo en sofás y vendiendo entradas para sus monólogos en las calles de Nueva York a cambio de minutos en pequeños clubes de comedia.

Ese esfuerzo rindió frutos en 2022, cuando fue seleccionado para el festival Just For Laughs de Montreal y, poco después, se unió al elenco de Saturday Night Live. Hoy, con 28 años, combina su trabajo en el icónico programa con el éxito de su especial American Boy, estrenado el 7 de enero en Netflix, donde incluso comparte el escenario con su madre en un emotivo momento de baile.

Aunque su carrera atraviesa uno de sus mejores momentos, Hernández asegura no olvidar la sensación de precariedad que marcó sus inicios. "Siempre recuerdo esa sensación", confesó. "Es lo que me impulsa al cien por ciento".

De hijo de inmigrantes y raíces caribeñas a estrella de la comedia estadounidense, Marcello Hernández ha construido su identidad artística mezclando la influencia dominicana de su padre, la fortaleza de su madre y una historia personal que hoy conecta con millones de espectadores.