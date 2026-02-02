La periodista Paola Cabrera cumple un sueño al presentar el Premio Nacional de la Juventud 2026

La periodista Paola Cabrera vivió uno de los momentos más significativos de su carrera al fungir como presentadora del Premio Nacional de la Juventud (PNJ) 2026, celebrado en el Teatro Nacional Eduardo Brito, escenario que marcó sus aspiraciones desde la infancia.

"Hoy estoy cumpliendo un sueño. Recuerdo venir de niña a este teatro, sentarme en esas sillas rojas y decir: yo pudiera estar en ese escenario. Hoy, esa niña lo está logrando", expresó.

Cabrera destacó que, aunque ha hecho muchas maestrías de ceremonias, esta presentación tuvo un significado especial. "No es una maestría de ceremonias más. Cada una se vive como la primera: con la misma preparación, nerviosismo y entusiasmo, pero hacerlo desde el lugar que soñé de niña lo hace aún más especial", afirmó.

La experta en comunicación estratégica subrayó que el Teatro Nacional representa no solo un espacio artístico, sino un símbolo de esfuerzo, constancia y vocación, valores que han guiado su carrera profesional, dijo.

"Desde pequeña iba al Teatro Nacional a ver los shows de la Pinky en los asientos rojos con mi mamá, y hoy poder usar mi voz en ese mismo escenario para exaltar a tantos jóvenes en un evento que honra a quienes creen, sueñan y trabajan cada día por un mejor país, me emociona profundamente", indicó la comunicadora, quien con condujo junto a los comunicadores Brea Frank y Cristal Sánchez.

Sobre Paola Cabrera

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/whatsapp-image-2026-02-02-at-122232-pm-a3175931.jpeg Esta maestría de ceremonias fue un sueño de la infancia. (FUENTE EXTERNA)

Paola Cabrera es licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, con formación en locución profesional, gestión del cambio, manejo de crisis y ética pública.

Posee una doble titulación de maestría en Dirección de Comunicación Corporativa y una maestría en Gestión Pública y Gobernanza, con énfasis en innovación y transformación digital. Así como

Actualmente es docente universitaria, especializada en consultoría pública y formación de portavoces.

Su trayectoria ha estado marcada por el diseño y ejecución de proyectos de alto impacto social, marketing digital y comunicación política estratégica, para fortalecer la gestión pública, la transparencia y la participación ciudadana.

