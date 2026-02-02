Pedro Ramón López Oliver recibe reconocimiento por sus aportes al arte visual dominicano

La Asociación Dominicana de Artistas Visuales (ADAV) otorgó un reconocimiento especial a Pedro Ramón López Oliver por su compromiso constante con el fortalecimiento de las artes visuales dominicanas y su respaldo directo a proyectos que impactan el desarrollo y la proyección del talento nacional.

La distinción fue entregada durante la segunda edición de los Reconocimientos Adav, realizada en la Galería Bodden, durante un acto que reunió a artistas, gestores culturales y representantes del sector, y que estuvo dedicado a resaltar trayectorias, aportes sociales e iniciativas que contribuyen al crecimiento del ecosistema artístico nacional.

Al destacar el reconocimiento, Francisco Sánchez, presidente de la Asociación Dominicana de Artistas Visuales, subrayó el valor de los aliados culturales que sostienen el arte desde la acción concreta.

"Reconocer a Pedro Ramón López Oliver es distinguir a quienes creen en los artistas dominicanos y apuestan por su crecimiento con hechos, no solo con discursos. Su apoyo ha sido clave para que muchos proyectos encuentren continuidad y proyección", afirmó.

Sobre el empresario y artista

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/whatsapp-image-2026-02-02-at-41231-pm-1-3172399e.jpeg Pedro Ramón López Oliver (FUENTE EXTERNA)

Adav resaltó que el aporte de López Oliver trasciende el patrocinio ocasional y se manifiesta en una participación activa y sostenida en iniciativas que fortalecen la creación, la visibilidad y la profesionalización de los artistas visuales.

Su perfil, que conjuga empresa, sensibilidad artística y compromiso cultural, lo posiciona como una figura relevante dentro del panorama creativo del país.

Además de su trayectoria como empresario del sector ronero, López Oliver desarrolla una faceta artística propia como pintor.

Parte esencial de su obra está dedicada a la figura de José Martí, a quien ha abordado en una colección de más de 200 cuadros que explora un contexto de Cuba, que reafirma su vínculo con el arte como expresión de identidad y memoria, entre ellos:

Episodios históricos

Simbólicos

Políticos



https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/whatsapp-image-2026-02-02-at-41231-pm-2-a4e1745b.jpeg Rodrigo Herrera, Eva Lo´pez, Pedro Ramo´n Lo´pez Oliver y Ma´ximo Lo´pez (FUENTE EXTERNA)

Te puede interesar Veinte artistas visuales presentan segunda exposición colectiva