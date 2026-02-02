El musical RENT llegará a Bellas Artes con tres funciones en mayo

Techy Fatule, Nico Clínico, Laura Rivera, Karla Fatule, Héctor Aníbal, Javier Grullón, Toni Almont y Guille Martín forman parte del elenco del musical RENT. ( SUMINISTARDA )

El musical RENT, escrito por Jonathan Larson y presentado bajo licencia oficial de Music Theatre International , se presentará en la República Dominicana los días viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo , en el Palacio de Bellas Artes , con una producción de gran formato.

Considerado un punto de inflexión en Broadway, RENT marcó una etapa distinta en el teatro musical por su forma directa de abordar temas sociales y humanos desde la música y la dramaturgia, manteniendo su vigencia a lo largo de los años.

Para los productores Javier Grullón y Karla Fatule, este montaje representa uno de los proyectos más significativos de su trayectoria. Con esta puesta en escena, la productora reafirma su interés en ofrecer en el país espectáculos musicales con estándares técnicos y artísticos comparables a los de escenarios internacionales.

El afiche oficial, revelado recientemente, confirma un elenco encabezado por Javier Grullón y Karla Fatule, junto a Héctor Aníbal, Techy Fatule, Laura Rivera, Nico Clínico, Toni Almont y Guille Martín, además de más de 20 artistas en escena.

Un musical vigente

RENT aborda temas como el amor, la amistad, la enfermedad, la identidad y la búsqueda de los sueños, elementos que han conectado con distintas generaciones desde su estreno. Su banda sonora incluye canciones que se han convertido en referentes del género, como Seasons of Love y La Vie Bohème.