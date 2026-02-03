El Banco Popular y Centro Cultural Taíno Casa del Cordón se suman a "El Prado en Nosotros"

La iniciativa, que inició en Santiago de los Caballeros y ahora arriba a la Ciudad Colonial de Santo Domingo, es impulsada por la Fundación Eduardo León Jimenes, el Centro León, el Museo Nacional del Prado de España y la Fundación Amigos del Museo del Prado, entre otras entidades. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano y su Centro Cultural Taíno Casa del Cordón se suman al proyecto "El Prado en Nosotros", una propuesta de cooperación cultural que se desarrolla de manera simultánea en el espacio urbano y en el interior de centros culturales del país.

Tiene el objetivo de acercar el arte a la ciudadanía y resignificar el legado del Museo del Prado en el contexto caribeño contemporáneo.

La iniciativa, que inició en Santiago de los Caballeros y ahora arriba a la Ciudad Colonial de Santo Domingo, es impulsada por la Fundación Eduardo León Jimenes, el Centro León, el Museo Nacional del Prado de España y la Fundación Amigos del Museo del Prado, entre otras entidades.

Tras su exitoso inicio en Santiago de los Caballeros, la muestra estará abierta al público capitaleño desde el 4 de febrero hasta el 6 de abril de 2026. Posteriormente, esta propuesta visitará las localidades de Punta Cana, Baní y San Francisco de Macorís.

Arte en las calles y en el centro

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/ism05024-9344dfad.jpg el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón exhibe en su fachada la reproducción de la obra "Isabel la Católica", un óleo sobre lienzo de Luis de Madrazo y Kuntz, realizado alrededor de 1848 y perteneciente al acervo del Museo del Prado. (FUENTE EXTERNA)

El Banco Popular auspicia "El Prado en Nosotros", como parte de sus esfuerzos para elevar el potencial de la economía naranja en el país. Esta iniciativa cultural se articula en dos vertientes complementarias: "El Prado en las calles" y "El Prado en el centro".

Por un lado, "El Prado en las calles" convierte espacios emblemáticos del centro histórico de la capital en un museo a cielo abierto, mediante la exhibición de reproducciones a escala real de obras maestras del Museo del Prado, contribuyendo a la democratización y acceso al arte.

En este marco, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón exhibe en su fachada la reproducción de la obra "Isabel la Católica", un óleo sobre lienzo de Luis de Madrazo y Kuntz, realizado alrededor de 1848 y perteneciente al acervo del Museo del Prado.

De forma paralela, "El Prado en el centro" propone una experiencia museográfica desde la mirada contemporánea de múltiples artistas, unos fondos correspondientes a la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado.

Como sede colaboradora, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón presenta una exposición integrada por 26 obras en formato de serigrafía y fotografía, entre ellas, trabajos de Eduardo Chillida y de Miquel Barceló, que se inspiran en cuadros clásicos del Museo del Prado.

La muestra reúne, además, obras de los fotógrafos dominicanos Mayra Johnson, Polibio Díaz y Fausto Ortiz, quienes tuvieron la oportunidad de interactuar con los fondos del Museo del Prado y del Centro León para generar un diálogo contemporáneo que resalta la riqueza cultural de ambas instituciones.

El arte como motor

Durante el acto inaugural, el señor José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular, destacó el valor transformador del arte y la importancia de esta colaboración interinstitucional.

"Es un verdadero honor celebrar junto a ustedes este compromiso con el arte y la cultura como motores esenciales del desarrollo, la educación, el estímulo a las industrias culturales y creativas, así como para la necesaria cohesión social", afirmó el ejecutivo.

Asimismo, subrayó el rol del Popular en el impulso a la cultura como parte de su visión de sostenibilidad. "Para el Banco Popular, el impulso al arte y la cultura forma parte de nuestra visión integral en favor del desarrollo sostenible, porque amplía y fortalece el diálogo entre generaciones y la identidad nacional", indicó.

