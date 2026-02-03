Daniel Santos preso en Ciudad Trujillo

Muchas son las anécdotas -registradas principalmente en Cuba y República Dominicana- del cantante Daniel Santos, pero poco se ha consignado en ellas que, en 1949, en segunda visita al país, fue hecho preso, juzgado y condenado por golpear en la entonces Ciudad Trujillo a su amante del momento, originalmente presentada como "secretaria".

El hecho lo he descubierto recientemente hojeando las páginas de El Caribe, que en 1948 emergió como principal periódico nacional, cuya colección reviso con avidez observando cada día cosas interesantísimas.

Daniel Doroteo de los Santos Betancourt, conocido en el ambiente artístico como Daniel Santos, nacido en Puerto Rico en 1916, sobresalió durante más de tres décadas, a partir de 1940, como cantautor, músico y director de orquesta y fue considerado como uno de los grandes intérpretes de géneros tropicales como guaracha, guajira, mambo, salsa, bomba y plena.

Vino por primera vez a la capital dominicana en agosto de 1947, causando buena impresión. Y en julio de 1949 lo hizo otra vez, ocasionando revuelo. Lo primero que surgió fue una controversia con los hermanos Alma, que decían haberlo contratado para una gira local, pero Santos lo negó y alegó simples conversaciones.

Ya en territorio dominicano anunció estar asociado con el empresario Napoleón Fernández y al hacerlo habló con la prensa acompañado de Pura Márquez Zayas, a quien presentó como secretaria y trajo desde Puerto Rico.

A los cuatro días de comenzar las actuaciones, Santos y Fernández rompieron, este último retornó a Puerto Rico y el artista -entonces con 34 años de edad- siguió por su cuenta presentándose en salas de cine y centros de diversión.

El 13 de julio de 1949 El Caribe publicó: "Daniel Santos Preso por Golpear a su Secretaria". Subtituló: "Le rompió la Nariz y Amorató los Dos Ojos".

La "secretaria" -mucho más joven que él- se querelló en la fiscalía y el cantante hecho preso y llevado al palacio de justicia. El hecho trascendió públicamente, convirtiéndose en la comidilla en la entonces pequeña ciudad, estimulando la concurrencia de mucha gente a los predios judiciales.

La bella querellante dijo que por nada del mundo retiraría la acusación.

El cantante pasó toda la mañana en la fiscalía, se dispuso su libertad bajo fianza de RD$1,000, pero al no aparecer el dinero fue llevado al mediodía a una celda carcelaria de la fortaleza Ozama.

Al final de la tarde el propietario de una emisora en la que tenía presentaciones abonó la fianza y Santos recobró la libertad.

El juicio fue fijado para el 20 de julio y el mismo día en la mañana El Caribe reportó: "La agraciada Pura Márquez Zayas a quien Daniel Santos dio tremenda zurra que le ocasionó rotura del hueso de la nariz, contusiones en el brazo derecho y en el pecho, así como moraturas en los dos ojos, acudió ayer a la Secretaría de la Primera Cámara Penal para informarse si era posible que el juicio a que será sometido el guarachero hoy a las nueve de la mañana, pase sin la asistencia de él y de ella".

En una crónica titulada "Secretaria de Daniel Santos Defenderá al Cantante hoy", el matutino apuntó: "Pura Márquez habló a borbotones, con voz dolorida explicando que no tiene interés en que se castigue a Daniel, con quien ya se reconcilió". Expuso que recibió los golpes al caer sobre una puerta, tras discutir con él.

Al día siguiente, 21 de julio, en crónica firmada por Leoncio Pieter, El Caribe tituló: "Daniel Santos es condenado por golpear a su secretaria".

Y detalló: "La graciosa joven Pura Márquez Zayas, hasta ayer considerada como la secretaria de Daniel Santos, causó gran sorpresa cuando declaró en la Primera cámara penal ser la amante del cantante boricua en un último esfuerzo por librarlo de la condenación de RD$60.00 de multa y el pago de las costas a que fue sentenciado el guarachero por el delito de golpes y heridas voluntarias a su "secretaria".

Información amplia, ilustrada, en la que se ve al cantante y la mujer llegar juntos a la sala de audiencia, bien vestidos, ante un público que "rompió récords de asistencia a una causa en el tribunal".

El caso sacó del letargo a la comunidad capitalina y luego Daniel siguió tranquilamente la serie de presentaciones en sitios populares.

El controversial cantante, dueño de historias de múltiples colores, estuvo en la cárcel en distintas etapas de su vida, llena de mujeres, fiestas, alcohol y marihuana.

Durante su estancia de quince años en Cuba, fue encarcelado por incumplimiento de contrato, lo que le llevó a componer "El Preso" mientras estaba en prisión. Allí también fue encerrado en 1952 tras golpear a una mujer. Sentenciado a dos años en prisión, pagó solo 12 días, indultado por el entonces presidente, Carlos Prío Socarras.

En Puerto Rico, fue arrestado por cargos de daños agravados y obstrucción a la justicia. La última entrada de Daniel a una cárcel fue en Ecuador en 1956. Había llegado tarde al Teatro Apolo, donde cantó una sola canción. El público, enloquecido, destrozó el lugar.

Falleció en Florida en 1992.