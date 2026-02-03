Conoce la lista de nominados a los Premios Soberano 2026
Este miércoles fueron dados a conocer los nominados a los Premios Soberano 2026, el máximo reconocimiento del arte y el entretenimiento en la República Dominicana. La gala se celebrará el miércoles 18 de marzo, a partir de las 7:00 de la noche, en la emblemática sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.
Los nominados
Entre las categorías más destacadas figura Presentador de TV, que reconoce la conducción masculina sobresaliente en la televisión nacional. Los nominados son Jochy Santos, Brea Frank e Iván Ruiz, figuras de amplia trayectoria y conexión con el público.
En Bachata del Año, que distingue la obra que sobresalió dentro del género por su impacto y calidad artística, compiten:
- Quien te dijo – Anthony Santos (Compositor: Domingo Santos)
- Quien te dio el derecho – Frank Reyes (Compositor: Ángela Milagros Santos)
- Tik Tok – Eudis el Invencible (Compositor: David Paredes)
- El amor tuvo la culpa – Zacarías Ferreira (Compositor: Armani Batista)
- Hagamos el amor borrachos – Ronald Núñez (Compositor: Ronald Núñez)
El talento dominicano que trasciende fronteras también es reconocido en Actor/Actriz Destacado/a en el Extranjero, categoría que distingue a quienes han representado al país en el ámbito cinematográfico y televisivo internacional. Los nominados son:
- Elvis Nolasco – Godfather of Harlem
- Dascha Polanco – The Walking Dead: Dead City
- Judy Reyes – High Potential
- Juani Feliz – 911 Nashville
La categoría Álbum del Año, que reconoce la producción discográfica por su propuesta artística integral, incluye como nominados:
- Novato apostador – Eddy Herrera
- Infinito positivo – Los Hermanos Rosario
- Puñito de Yocahú – Vicente García
- Colección de amor – MarteOvenuS
- A la manera mía – Fernando Villalona
En Programa Diario de Entretenimiento, que distingue a los espacios televisivos de emisión diaria con una propuesta constante y atractiva, figuran:
- El Show del Mediodía
- De extremo a extremo
- Esta noche Mariasela
- Too Much en la Noche
- El Mangú de la Mañana
En Comediante del Año, categoría que reconoce al intérprete que destacó por su aporte al humor en distintos formatos, los nominados son:
- Raymond Pozo
- Miguel Céspedes
- Rosmery Herrand
- Rafael Bobadilla
En Stand Up Comedy, renglón que premia la propuesta humorística presentada en formato stand up, los nominados son:
- Carlos Sánchez
- Orlando Toribio “El Pió”
- Ariel Santana
- Noel Ventura
El apartado Merenguero del Año reconoce a los intérpretes que han mantenido la vigencia y el aporte al ritmo insignia del país. Los nominados son:
- Eddy Herrera
- Los Hermanos Rosario
- Héctor Acosta “El Torito”
- Miriam Cruz
- Jandy Ventura
Además, en Merengue del Año, categoría que reconoce al tema que destacó por su proyección y aceptación, los nominados son:
- Así bonito – Frank Ceara ft. Juan Luis Guerra (Compositores: Frank Ceara y Juan Luis Guerra)
- Novato apostador – Eddy Herrera (Compositores: Kelvin Mejía y Gustavo Matheus)
- Tú no tienes alma – Miriam Cruz (Compositor: Valerio de León)
- Se puede – Héctor Acosta (Compositor: Nelson de la Olla)
- Corazón de Nutella – Jandy Ventura ft. Christian Alexis (Compositor: Christian Alexis)
En tanto, la categoría Revelación del Año, que distingue al talento emergente con proyección significativa en la música, presenta como nominados a los siguientes artistas:
- Dalvin La Melodía
- Ebenezer
- Martha Candela
- La Fiera Típica
Asimismo, en Artista y/o Agrupación Urbana, renglón que reconoce las propuestas más destacadas del movimiento urbano contemporáneo, compiten:
- Don Miguelo
- Yailín
- La Perversa
- La Insuperable
- Shadow Blow
En el renglón Presentadora de TV, que distingue la conducción femenina por su profesionalismo y presencia en pantalla, compiten Jatnna Tavárez, Luz García, Pamela Sued, Jenny Blanco y Milagros Germán, comunicadoras que han marcado pauta en la televisión dominicana.
En Revista Semanal de Variedades, categoría que distingue el espacio televisivo que abordó contenidos diversos con periodicidad semanal, los nominados son:
- Noche de Luz
- Con Jatnna
- Me gusta de noche
- Es temprano todavía
El teatro también ocupa un lugar protagónico en esta edición. En la categoría Director/a Teatral, que reconoce la dirección que articuló con coherencia artística cada elemento de la puesta en escena, los nominados son:
- Carlos Espinal – La monstrua
- Waddys Jáquez – Peter Pan
- Indiana Brito – La gran depresión
- Guillermo Cordero – Habemus Papa
- Pepe Sierra – La verdad
En Obra de Teatro, renglón que distingue la producción teatral por su calidad artística y propuesta escénica, compiten:
- La monstrua – Marcos Malespín
- El beso de la mujer araña – Juancito Rodríguez
- La verdad – José Ramón Alama
- Habemus Papa – Guillermo Cordero
- Ahora que vuelvo, Ton – Dunia de Windt y Francis Cruz
En el ámbito digital, la categoría Youtuber del Año distingue al creador de contenido que sobresalió por su alcance y propuesta innovadora en plataformas digitales. Los nominados son Santiago Matías, Yubelkis Peralta, Dotol Nastra, Nany Flow y Luinny Corporán.
La producción sonora también dice presente con Podcast del Año, categoría que reconoce el contenido y alcance de las propuestas en formato audio. Los nominados son:
- Luz García el Podcast – Luz García
- Abriendo el Podcast – Vian Araújo y Ricardo Rodríguez
- Cuéntale al Podcast – Jean Carlos Villanueva
- Los Black Kings – Eric Montero, Miguel Vidal, Daniel Martínez y Héctor Diloné
- Azul Podcast – Liondy Ozoria y Sharmín Díaz
En Comunicador Destacado en el Extranjero, renglón que reconoce la labor profesional en medios internacionales, compiten Gelena Solano, Clarissa Molina, Chiky Bombón, Amara La Negra y Génesis Suero.
El premio al espacio radial lo disputan: Esto no es radio – Santiago Matías, Camino al sol – Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz, El mañanero – Bolívar Valera, La UCA – Brea Frank y Sólo para mujeres – Zoila Luna.
Sobre el galardón
Los Premios Soberano 2026, considerados los galardones de mayor audiencia e impacto del país, volverán a reunir a las principales figuras del arte, la música, la televisión y la comunicación en una noche que promete celebrar lo mejor del talento dominicano.