Artistas celebran sus nominaciones a Premios Soberano 2026

Yaisel ´La Melodía´, Ebenezer, Don Miguelo, La Insuperable, Rosmery Herrand y Martha Candela, entre los nominados felices por ser tomados en cuenta en los Premios Soberano 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) reveló este martes 3 de febrero los nominados a Premios Soberano 2026 a través de las plataformas digitales oficiales de la premiación.

Desde ya comienza el conteo regresivo para la gala que se celebrará el 18 de marzo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, y será transmitida a través de Color Visión, canal 9. Los presentadores oficiales son Irving Alberti y Georgina Duluc.

Este año, diversas figuras se estrenan en las nominaciones como la influencer y comediante Rosmery Herrand y los cantantes Darvin la Melodía, Ebenezer y Martha Candela, estos tres incluidos en la categoría Revelación del año, una de las más importantes.

Y otros regresan luego de varios años. Este es Don Miguelo, que forma parte de los renglones "Urbano del año" y "Colaboración del año", fruto de sus éxitos "570" y "Zaza" con Shadow Blow.

En los renglones Cine, Clásico, Popular y Comunicación, los artistas dominicanos se disputarán por la estatuilla. Otras novedades ocurrieron en bachata, con el debut del bachatero Eudis El Invencible con "Tik Tok" y Ronald Núñez, en la misma posición, con "Hagamos el amor borrachos".

Reacciones de los nominados

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/reacciones-nominados-acroarte-8de3d1dc.jpg

Con el humor y los personajes de redes sociales que la distinguen, Rosmery Herrand se mostró feliz por su primera nominación al Soberano en la categoría Comediante del año: "Gracias @acroarterd por tomarme en cuenta para esta nominación. @premiosoberano. La Tía Influencer debe estar celebrando con una cavita", dijo Herrand.

Martha Candela

Una de las sorpresas ha sido la cantante cristiana Martha Candela, quien debutó con sus adoraciones "Clean" y "Candelero". "Estoy muy feliz y agradecida de Dios por darme la oportunidad de ser luz en medio de las tinieblas y ser un ejemplo de resiliencia para las nuevas generaciones. Recibo con cariño y gratitud esta nominación a @premiosoberano como una forma de reconocer el poder y la manifestación del Espíritu Santo", escribió.

Urbanos y Revelación del año

De los nuevos artistas, uno que celebra es Yaisel La Melodía por su colaboración "Voltio" con El Alfa, tema que en 6 meses superó las 14 millones de vistas en YouTube. Mientras que el fenómeno de la música tropical Ebenezer Guerra recibió su primera nominación a Premios Soberano, fruto de su trabajo como solista y colaboraciones internacionales con Elvis Crespo y La Insuperable. "Tamo nominao", exclamó en un video, en el que mostró la reacción de su madre, quien saltó de emoción.

"Si Dios te llevó hasta ahí es porque algo grande va a hacer contigo. Te lo digo yo", le expresó su progenitora.

Otra que dio gritos fue la influencer La Gigi, finalista del reality La Casa de Alofoke, quien colgó su reacción llorando al ver la nominación, por el remix "Siempre la más, nunca la menos", junto a Ceky Vicini y Yailin la más viral.

Angélica Gutiérrez, nombre de pila de joven que popularizó la frase "Team Soledad", dijo que ha sido un sueño hecho realidad.

"Wow... me quedo sin palabras. Ser nominada a un Premio Soberano siempre fue un sueño para mí. Gracias a mi equipo, a los que creyeron, y a Dios por guiar cada paso. Team Gigi.. Team Soledad... lo hicimos. Estamos nominados. Qué bendición", fueron sus palabras.

Continuando con los nuevos artistas, el cantautor Diego Jaar alcanzó su tercera nominación a Premios Soberano como "Artista Solista", consolidando una etapa de madurez artística y conexión profunda con su audiencia. Tras un 2025 marcado por hitos en las listas de popularidad.

Y de los consolidados, Don Miguelo, quien mereció en sus inicios en el de Revelación del Año, volvió a las listas y lo celebró con una serie de post y memes. "Wao!!! otra nominación más... a @premiosoberano. Gracias @acroarterd. Dímelo @shadowblow @pr1ncematias @dracodeville @david212music".

Asimismo, se han sumado con sus mensajes de agradecimiento Eddy Herrera, La Insuperable, Yubelkis Peralta, Nani Flow, Enrique Feliz, Sofía Globitos, La Fiera Típica, Ronald Núñez, Juani Feliz, entre otros.

Las asambleas fueron encabezadas por la presidenta de Acroarte, Marivell Contreras, junto a los miembros del Comité Ejecutivo de la institución, con la participación activa de jurados pertenecientes a cada renglón, garantizando un proceso plural y representativo. El evento será producido por César Suárez Jr., y cuenta con el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana.