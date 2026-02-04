Abren convocatoria para el Primer Festival del Corto Latino Unapec – Clufest 2026

La Universidad APEC (Unapec) anunció la apertura oficial de la convocatoria para el Primer Festival del Corto Latino Unapec – Clufest 2026, una iniciativa que reunirá a estudiantes universitarios de América Latina y de la República Dominicana en un espacio dedicado al cortometraje, la creatividad y el intercambio cultural.

El evento se celebrará del 15 al 17 de abril de 2026 en Caribbean Cinemas Galerías 360, bajo el lema "Cine con Alma Latina".

El anuncio se realizó en Caribbean Cinemas Downtown Center, en el que participó la doctora Alicia Álvarez, Decana de Artes y Comunicación, y quien destacó el alcance institucional del proyecto y su vínculo con la formación académica en el área.

"Este festival tiene un significado muy especial para Unapec, ya que se enmarca en el fortalecimiento de nuestra Licenciatura en Cinematografía, aperturada en el año 2021, la cual ya cuenta con sus primeros egresados de nuestra alta casa de estudios. Actualmente, esta carrera posee una matrícula de 192 estudiantes, reflejo del creciente interés por la formación audiovisual y del compromiso institucional con el desarrollo del cine dominicano", afirmó.

Mientras que la doctora Nathalie Almonte, profesora coordinadora de la carrera de Cinematografía, enfatizó el propósito central de la iniciativa: "El objetivo de este Festival es fomentar la producción audiovisual universitaria como medio de expresión artística, reflexión social y desarrollo cultural en la región latinoamericana", indicó.

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios activos de instituciones de educación superior de República Dominicana y de universidades miembro de FELEFACS, ya sea de forma individual o en equipos de hasta cinco integrantes. También podrán postular estudiantes de centros e institutos técnicos. Las categorías en competencia incluyen Ficción, Documental y Animación/Experimental.

Reconocimientos

Los reconocimientos otorgarán trofeos y certificados en renglones como:

Premio Absoluto al Mejor Cortometraje

Mejor Dirección, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Guion, Mejor Edición, Mejor Corto Documental, Mejor Corto Internacional, Mejor Animación o Cortometraje Experimental y el Premio del Público, entre otros.

Los cortos ganadores serán proyectados en la Muestra Itinerante Unapec 2026 y difundidos mediante plataformas asociadas.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de febrero de 2026. Los participantes deberán enviar su obra al correo clufest@adm.unapec.edu.do, con el asunto "PARTICIPACIÓN CLUFEST", incluyendo nombres de los integrantes, cartel y ficha técnica.