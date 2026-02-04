¡La espera terminó!: estos son los nominados a los premios Soberano

Mariasela Ávarez, Don Miguelo y Dascha Polanco, entre los nominados a los premios Soberano. ( FUENTE EXTERNA )

Teatro, cine, comunicación, música popular y expresiones clásicas.

Los representantes de estas categorías, que competirán por una estatuilla durante la gala de los Premios Soberano que se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de marzo en el Teatro Nacional, ya fueron definidos.

Algunas ausencias importantes y grandes nombres marcaron la jornada de nominaciones que, en concordancia con las tendencias actuales, fueron dados a conocer a través de las redes sociales.

Artistas destacados en varias categorías

Según el conteo oficial, algunos artistas destacan por su presencia transversal en varias categorías. En el renglón clásico, las figuras con mayor reconocimiento son Nathalie Peña-Comas y Stephany Ortega, quienes aparecen nominadas tanto en la categoría de Cantante Lírico como en Artista Clásico Destacada en el Extranjero.

Entre las producciones más repetidas se encuentran Momentos de independencia y Música en movimiento, ambas con múltiples bailarines y coreógrafos nominados, mientras que Amaury Sánchez suma dos nominaciones como responsable de producciones escénicas.

Nominaciones cinematográficas

Las nominaciones cinematográficas reflejan una industria en movimiento, donde ninguna película se impone de manera absoluta, pero varias logran reconocimiento en diferentes áreas.

Títulos como Sugar Island, A tiro limpio, La bachata de Biónico y Baño de mujeres aparecen vinculados a dirección, actuación y drama, mostrando propuestas integrales que conectan tanto en lo artístico como en lo narrativo.

En actuación, Frank Perozo vuelve a figurar como uno de los rostros más visibles del cine dominicano, mientras que en dirección destacan nombres como Jean Guerra y Yoel Morales, creadores asociados a proyectos con presencia recurrente en la lista.

Diversidad en videoclips y música popular

El renglón de videoclip, por su parte, se caracteriza por una diversidad total: ninguna repetición, ninguna figura dominante. Cada propuesta llega desde una identidad propia, reflejando la variedad musical y visual que define la producción actual.

En el área popular, donde la competencia musical es intensa, los artistas más recurrentes son Frank Ceara, Miriam Cruz, Eddy Herrera, Jandy Ventura y Shadow Blow.

más recurrentes son , , , y . Ellos aparecen en múltiples categorías, desde Merenguero del Año y Álbum del Año, hasta Espectáculo del Año y Colaboraciones Urbanas, mostrando su versatilidad y vigencia en la música de la República Dominicana.

Entre los nominados Presentador de TV: Jochy Santos, Brea Frank, Iván Ruiz. Presentadora de TV: Jatnna Tavárez, Luz García, Pamela Sued, Jenny Blanco, Milagros Germán. Álbum del Año: "Novato apostador", Eddy Herrera; "Infinito positivo ", Los Hermanos Rosario; Puñito de Yocahú , Vicente García; "Colección de amor", MarteOvenuS; "A la manera Mía", Fernando Villalona. Programa Diario de Entretenimiento: "El show del mediodía"; "De extremo a extremo"; Esta noche Mariasela"; "Too Much en la noche"; El mangú de la mañana". Merenguero del Año: Eddy Herrera, Los Hermanos Rosario, Héctor Acosta "El Torito", Miriam Cruz, Jandy Ventura. Merengue del Año: "Así bonito", Frank Ceara ft. Juan Luis Guerra; "Novato apostador", Eddy Herrera; "Tú no tienes alma", Miriam Cruz; "Se puede ", Héctor Acosta; "Corazón de Nutella", Jandy Ventura ft. Christian Alexis. Bachata del Año: "Quién te dijo", Anthony Santos; "Quién te dio el derecho", Frank Reyes; "Tik Tok", Eudis El Invencible; "El amor tuvo la culpa", Zacarías Ferreira; "Hagamos el amor borrachos", Ronald Núñez. Revelación del Año: Dalvin La Melodía, Ebenezer, Martha Candela, La Fiera Típica. Artista y/o Agrupación Urbana: Don Miguelo, Yailín, La Perversa, La Insuperable, Shadow Blow. Actor o Actriz Destacado/a en el Extranjero: Elvis Nolasco, Dascha Polanco, Judy Reyes, Juani Feliz. Artista y/o Agrupación destacada en el Extranjero: Juan Luis Guerra, El Alfa, Milly Quezada, Barak, Natti Natasha. Obra de teatro: "La monstrua", "El beso de la mujer araña", "La verdad", "Habemus Papa"; y "Ahora que vuelvo, Ton".